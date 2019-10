TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 29/10/2019 15:40 | aggiornato 29/10/2019 15:45

Nelle nuove anteprime dal prossimo episodio di The Walking Dead, il numero 10x05, vediamo Negan finalmente libero, Alpha pronta a un nuovo piano e Daryl sempre più vicino a Connie. Mentre Ezekiel continua a essere in difficoltà...

Qualcuno l'ha fatto uscire. Lydia (Cassady McClincy) ha raccontato di essere stata lei, assumendosi la colpa, ma Daryl (Norman Reedus) non le ha creduto: sa che non è uscita dalla sua camera. Scopriremo più avanti chi ha fatto scappare Negan (Jeffrey Dean Morgan) dalla cella in cui, dopo l'omicidio accidentale di Margo (Jerri Tubbs), era stato di nuovo rinchiuso.

E mentre aspettiamo di scoprirlo, iniziamo a capire dove si trova ora. Lo vediamo nel promo del prossimo episodio di The Walking Dead, il numero 10x05. E non è solo.

Ci vuol poco a notare che Negan è un abile combattente, uno che sa come muoversi e che sarebbe bene avere al proprio fianco, se si gira per i boschi infestati da zombie.

Succede nel trailer che vediamo in copertina, pronto a confermarci una cosa che già sapevamo, fin dall'inizio di questa decima stagione: Negan è di nuovo protagonista.

Dopo essere stato a lungo fuori dai giochi, rinchiuso nella sua cella per quasi 7 anni, ha ripreso un ruolo importante.

Un ruolo che diverrà predominante nella guerra contro i Sussurratori, come già sappiamo.

Il suo cambiamento è innegabile, ma Negan è sempre Negan. E questo rende il suo futuro in The Walking Dead ancora più interessante.

HD AMC The Walking Dead: Negan nella stagione 10

Nel trailer del prossimo episodio, lunedì prossimo in prima serata su FOX, ci sono anche Daryl, insieme a Connie (Lauren Ridloff) e l'inseparabile Cane (che in effetti non vedevamo da un po'), ma soprattutto c'è lei, Alpha (Samantha Morton), insieme a Beta e pronta a dare nuovo filo da torcere ai nostri.

In attesa del ritorno di Maggie, che come sappiamo avverrà nella seconda parte di questa decima stagione, e in attesa dell'incontro fra Negan e i Sussurratori, siamo pronti per tirare le fila.

Finora The Walking Dead ha accuratamente alternato le storie di Alpha e i Sussurratori a quelle dei protagonsiti di Alexandria, facendo un'incursione a Hilltop nell'ultimo episodio.

Ma c'è anche Ezekiel, con quel colpo di tosse che sta avvalorando le voci su una sua possibile malattia, e con quella ferita aperta nel cuore dal nome: Carol (Melissa McBride).

Pare che presto ci troveremo di fronte di nuovo a uno scontro diretto fra Alpha, Daryl e gli altri.

E non ci sarà da scherzare, soprattutto dopo quell'avventura terrificante che Carol ha vissuto a metà fra sogno e realtà, senza essere più in grado di distinguere le due cose.

Nel frattempo, guardiamo e riguardiamo queste due anteprime per prepararci ai molti colpi di scena che ci aspettano mentre le settimane volano e la stagione 10 continua a cambiare le carte in tavola...

Appuntamento, come sempre, a lunedì!