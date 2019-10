TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 29/10/2019 11:31 | aggiornato 29/10/2019 11:37

Lauren Cohan tornerà in The Walking Dead per indossare di nuovo i panni di Maggie. Ecco le dichiarazioni dell'attrice e di Jeffrey Dean Morgan, inteprete di Negan, sul momento in cui i due si rivedranno...

Non è più un "se", bensì un "quando": il ritorno di Maggie (Lauren Cohan) nella decima stagione di The Walking Dead è così annunciato anche dalla narrazione, dopo la conferma del Comic-Con di New York a inizio mese. Accompagnato da una certezza: ci sarà uno scontro diretto - inevitabile, ormai - fra lei e Negan (Jeffrey Dean Morgan) al suo arrivo.

Come sappiamo, ora Negan si sta riabilitando agli occhi degli abitanti di Alexandria. Perfino i suoi nemici più acerrimi devono riconoscere - per esperienza diretta, come Aaron a cui Negan ha salvato la vita, o per esperienza indiretta - che l'ex leader dei Salvatori è cambiato.

Dopo quasi sette anni rinchiuso in una cella, nella quale aveva rischiato d'impazzire, Negan è rimasto il profondo conoscitore dell'animo umano - e provocatore - che era sempre stato, ma ha anche iniziato a vedere il mondo con occhi nuovi: con gli occhi di chi, in quel mondo, vede un'opportunità per il futuro e non solo per la sopravvivenza.

Ma se c'è qualcuno che difficilmente potrà cambiare idea su di lui, rinunciando al proposito di ucciderlo - pur avendovi rinunciato in passato per non scatenare una guerra contro Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) - quella è Maggie.

Dopo aver visto massacrare sotto ai suoi occhi, impotente - e per giunta incinta - il marito Glenn (Steven Yeun), Maggie non può dimenticare la crudeltà di Negan.

Per lui, Glenn era solo uno dei nuovi nemici incontrati. Una persona qualsiasi. Per lei, Glenn era il mondo intero.

Ecco quindi che le parole di Jeffrey Dean Morgan alla Walker Stalker Con di Atlanta introducono l'argomento:

Non credo che a Maggie piacerà Negan. Non sono sicuro che accadrà. Non è stata in giro, per quanti anni nella serie? Otto o qualcosa del genere? Lei non ha ancora lavorato ai nuovi episodi, perciò non ho visto quelle sceneggiature, e non so come tornerà o come andrà a finire.

E fin qui, nulla di nuovo. Ma c'è dell'altro:

Ho visto Lauren l'altro giorno, ne abbiamo parlato un po'. Immagino che ci sarà una sorta di confronto, o magari dieci. Maggie non ha visto cos'ha fatto Negan, o chi è diventato, lei non lo sa. L'ultima volta che l'ha visto, era sdraiato sul pavimento della cella e voleva morire. Quindi da allora sono successe alcune cose, ma immagino che non saranno baci e abbracci. Maledizione.

Lontana da tempo per assistere Georgie nel suo progetto, Maggie aveva affidato Hilltop alle cure di Jesus. Il quale, come sappiamo, è stata la prima vittima dei Sussurratori.

A proposito dell'incontro fra Maggie e Negan, anche Lauren Cohan aveva dichiarato qualcosa, relativamente al modo in cui Maggie l'avrebbe presa:

Proprio come nella vita, potrebbe essere una di quelle cose che non sa fino a quando non l'affronterà. Ha deciso definitivamente di non ucciderlo quel giorno in cui Michonne l'aveva dissuasa. È andata così. Il perdono è liberatorio. Suppongo che vedremo fino a che punto ha deciso di liberarsi.

E in attesa del ritorno di Maggie, non perdete gli episodi di The Walking Dead 10, ogni lunedì in prima serata su FOX!