E non è finita qui. Tutte le edizioni Home Video sono caratterizzate da una serie di bonus. Sono previsti, per esempio, 20 minuti extra con tutte le scene tagliate dalla versione del film che è sbarcata nei cinema. Qui di seguito, l’elenco di alcuni dei bonus:

L’edizione Gallery Book, invece, prevede un disco con il film in formato Blu-ray e un esclusivo booklet che consentirà ai lettori di immergersi totalmente nel mondo di Rick Dalton. Quest’ultima edizione è disponibile solo in una serie di rivenditori selezionati, vale a dire Amazon, MediaWorld, Feltrinelli, Mondadori e IBS.

Il 2 gennaio 2020 C’era una volta…a Hollywood arriva in edizione Home Video. Il film di Quentin Tarantino sarà protagonista di un'iniziativa davvero speciale. Oltre ai classici formati (DVD e Blu-ray), infatti, saranno in vendita due edizioni dedicate ai collezionisti: la Vinyl Edition e la Gallery Book .

