Chris Pratt ha dovuto ottenere l'approvazione di papà Schwarzenegger anche in palestra

Celebrity

di Giulia Greco - 30/10/2019 09:25

Arnold Schwarzenegger ha capito che Chris Pratt era l'uomo giusto per sua figlia vedendolo allenarsi in palestra!

0 condivisioni

A giugno 2019, Katherine Schwarzenegger ha sposato Chris Pratt e Arnold Schwarzenegger ha accolto a braccia aperte il nuovo membro della famiglia... ma solo dopo aver fatto alcune valutazioni fondamentali!

Schwarzenegger non avrebbe concesso la mano di sua figlia a un tipo qualunque, per cui ha testato la resistenza di Pratt in palestra!

L'attore di Terminator ne ha parlato ampiamente durante una chiacchierata con Jimmy Kimmel durante un'ospitata al famoso talk show (nel video in copertina dal minuto 3:57).

Ha raccontato che, quando ha saputo che la figlia frequentava una famosa star dello spettacolo, la sua prima reazione è stata:

Perché devi essere così competitiva? Perché hai scelto un ragazzo più alto di me o più robusto di me? Un tipo che fa film più famosi di quelli che ho fatto io? Mi chiedevo tutto questo genere di cose, come: quanti soldi guadagna in più rispetto a me?

Così, quando Chris gli ha proposto di allenarsi in palestra insieme, Arnold non ha potuto rifiutare e ha colto immediatamente la palla al balzo.

È stata proprio l'esperienza in palestra insieme a far capire all'ex governatore della California che Chris Pratt era l'uomo giusto per sua figlia Katherine.

È un ragazzo forte, non si può dire il contrario. Sono molto orgoglioso di lui. Quando l'ho visto muoversi in palestra, specialmente alla pressa inclinata ho capito che volevo che diventasse mio genero.

Ora, le due superstar vanno d'accordo e chissà che non appaiano anche insieme sul grande schermo prima o poi!