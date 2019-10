Death Stranding, Kojima Productions ha diffuso il trailer di lancio

di Paolo Frigerio - 30/10/2019 16:46 | aggiornato 30/10/2019 16:51

Kojima Productions ha da poco pubblicato il trailer di lancio che introduce Death Stranding.

5 condivisioni

A margine della Paris Games Week, kermesse in fase di svolgimento a Parigi, Kojima Productions ha pubblicato il nuovo trailer di lancio, in lingua italiana, di Death Stranding, ultima fatica del geniale autore giapponese.

HD Kojima Productions

Per coloro che ancora sono all'oscuro del nuovo titolo, Death Stranding narra le vicende di Sam Porter Bridges (Norman Reedus). Quest'ultimo è incaricato, in un mondo sconvolto, irriconoscibile e altamente frammentato nei suoi abitanti, che vivono in piccole enclavi lontane fra loro, di portare a termine una difficile impresa: cercare di riunire queste persone.

Death Stranding sarà disponibile per PlayStation 4 dal prossimo 8 novembre mentre per la versione PC, come confermato nei giorni scorsi, sarà necessario aspettare fino alla prossima estate.