Fortnite Capitolo 2, parte l'evento di Halloween Fortnitemares

Anche la Battaglia Reale più giocata al mondo si veste a festa per Halloween. L'evento Fortnitemares, al via il 29 ottobre, metterà infatti a disposizione dei fan nuove sfide, skin, mostri e armi a tema.

Halloween è finalmente alle porte, e anche l'universo videoludico vuole festeggiare a dovere.

Dopo FIFA 20, i titoli mobile Pokémon GO e Harry Potter: Wizards Unite, o ancora Rocket League e l'hero shooter Overwatch, è ora uno dei più grandi fenomeni poligonali degli ultimi anni a voler celebrare streghe, fantasmi e mostruosità assortite.

Ci riferiamo a Fortnite e alla sua Battaglia Reale, che ha di recente dato uno scossone all'intera community introducendo il Capitolo 2 - con un geniale buco nero che ha letteralmente "risucchiato" la vecchia isola di gioco. Epic Games ha infatti annunciato un evento per Halloween che coinvolgerà tutti i gamer ancora impegnati sui server del Battle Royale più amato e giocato al mondo.

Si tratta di Fortnitemares, evento atteso proprio oggi, 29 ottobre 2019, alle ore 14:00 italiane. A darne conferma sono gli stessi sviluppatori americani via Twitter:

Per il momento nulla di ufficiale è trapelato sui possibili contenuti di Fortnitemares, tra skin e novità di gameplay. Quel che è certo, è che come da tradizione Epic Games vuole coinvolgere i suoi tantissimi fan con nuove sfide, mostri e armi a tema con la festa più spaventosa dell'anno. Già da qualche giorno, poi, i curatori dei profili social della compagnia hanno preceduto il reveal dell'inizio di Fortnitemares lanciando i pacchetti di costumi Jawbreaker e Teef, oltre al deltaplano Goo, i picconi Globber e Stickers e la copertura Noshy.

Naturalmente, come spesso accade in questi casi, non sono mancati i leak da parte degli instancabili dataminer, che potrebbero aver scoperto alcuni dei costumi di Fortnite previsti per Halloween che troveremo a breve nel negozio in-game:

Oltre ai nuovi stili di Rapace, Ghoul Trooper e Skull Trooper, tra le nuove skin troviamo anche una versione alternativa dei costumi a tema dinosauro di Jonesy e Ramirez. Voi siete pronti a vestirvi a festa e tornare a combattere sulla nuova mappa del Capitolo 2 di Fortnite?