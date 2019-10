Friends

Friends festeggia i 25 anni con un cofanetto a tema!

di Eva Carducci - 30/10/2019 10:48 | aggiornato 31/10/2019 10:38

Per celebrare il 25 anniversario della serie cult "Friends" Warner Bros. ha realizzato una specie edition con travel mug, per gustare al meglio le avventure dei protagonisti divise in 49 dischi DVD

