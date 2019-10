I creatori di The Conjuring sono al lavoro su una nuova saga horror

Cinema

Chad e Carey Hayes, autori del franchise cinematografico di The Conjuring, sono al lavoro su una nuova saga di film horror ispirati ai fatti accaduti nella LaLaurie Mansion di New Orleans. Ecco i primi dettagli.

Chad e Carey Hayes, gli autori del franchise horror di gran successo The Conjuring, stanno collaborando con Faster Horse Pictures, compagnia di produzione televisiva e cinematografica recentemente lanciata da Cindy Bond e Doug McKay, per realizzare una serie di film horror aventi come fulcro principale una casa infestata. E non parliamo di certo di una casa maledetta qualunque.

Il franchise attualmente in fase di pianificazione, infatti, sarà costruito attorno alla reale storia della (purtroppo) famosa LaLaurie Mansion di New Orleans, una delle più famose "case infestate" al mondo, che non consente l'accesso pubblico dal lontano 1932. Nonostante ciò, migliaia di turisti viaggiano ancora verso la città ogni anno per visitare la proprietà, almeno esternamente.

HD Getty Images Gli autori del franchise di The Conjuring, Chad e Carey Hayes

La casa fu resa famosa dalla sua residente Madame Delphine Lalaurie, una socialite di New Orleans, nonché serial killer, che lì torturò e uccise numerosi schiavi all'inizio del 1800. Dopo che i suoi crimini furono portati alla luce a seguito di un incendio provocato da una cuoca che era stata legata ad una stufa nel 1834, Madame LaLaurie fuggì dalla città e non fu mai arrestata.

L'edificio infestato (che negli anni è stato oggetto di un'elegante ristrutturazione) ha avuto sino ad oggi diversi proprietari (incluso l'attore Nicolas Cage) ma ora è di proprietà di Michael Whalen, partner e collaboratore di Faster Horse, che ha deciso di consentire l'accesso all'abitazione. I fratelli Hayes hanno visitato la proprietà e stanno pensando di scrivere la prima bozza della sceneggiatura all'interno della casa stessa, con la produzione che intende effettuare le riprese parzialmente sul posto.

HD Getty Images Kathy Bates ha interpretato Delphine LaLaurie in American Horror Story

Tra l'altro la crudelissima Delphine LaLaurie è stata portata sul piccolo schermo dall'eccezionale Kathy Bates (premio Oscar per aver interpretato la folle infermiera di Misery non deve morire) in American Horror Story: Coven e in un episodio di American Horror Story: Apocalypse.

I film sulla LaLaurie Mansion, invece, saranno sviluppati e prodotti da Chad Hayes e Carey Hayes, Doug McKay, Cindy Bond e Michael Whalen. Joshua Ryan Dietz e Dylan Bond saranno i produttori esecutivi.

A proposito del grande colpo realizzato da Faster Pictures, Doug McKay ha dichiarato:

LaLaurie Mansion è un posto molto spaventoso e non ci tratterremo nel trasmettere al pubblico quello che è l'effetto capace di provocare. Chad e Carey avranno le mani colme di materiale a cui attingere, ma sono dei veri maestri nelle rivisitazioni cinematografiche di storie inquietanti.

Dal canto loro, i fratelli Hayes hanno fatto sapere:

Adoriamo scrivere film in cui raccontiamo storie vere, incorporando momenti con delle situazione che le persone possono guardare e scoprire che in effetti sono accadute davvero. Grazie a LaLaurie Mansion possiamo fare esattamente questo. Esiste una vasta documentazione di un passato molto oscuro e spaventoso di eventi reali accaduti lì. Per non parlare del fatto che dopo aver trascorso un po' di tempo nella casa, ciò che abbiamo vissuto personalmente è stato davvero snervante.

Il franchise di The Conjuring, prodotto da New Line e distribuito da Warner Bros., ha incassato ben 1,9 miliardi di dollari in tutto il mondo grazie alle sue pellicole, tra cui gli spin-off di Annabelle. I fratelli Hayes, tra l'altro, hanno scritto la sceneggiatura dei primi due film del franchise iniziale. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'inizio del nuovo progetto cinematografico; non ci resta quindi che attendere nuove informazioni ufficiali in merito a questo progetto che allieterà di certo tutti gli amanti del genere horror.

