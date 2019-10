Il Google Doodle di Halloween 2019, in collaborazione col WWF

Curiosità

di Rina Zamarra - 30/10/2019 15:35 | aggiornato 30/10/2019 15:39

Il 31 ottobre 2019 debutta in 40 paesi nel mondo il nuovo Google Doodle dedicato a Halloween: la simpatica animazione è stata creata in collaborazione con il WWF.

Allo scattare della mezzanotte di giovedì 31 ottobre 2019, Google farà debuttare online il suo nuovo Doodle dedicato a Halloween.

Dopo il Doodle del 2018 con i suoi fantasmini (nel video qui sotto), arriva un’animazione particolare, questa volta creata in collaborazione con il WWF.

Il nuovo Doodle è basato sulla classica domanda “dolcetto o scherzetto?”, con cui i bambini americani girano nei quartieri alla ricerca di dolci. Non a caso, il gioco consiste nel cliccare con il mouse sulle porte e sulle finestre di una casa, dietro cui si nasconde un animale legato alla festa di Halloween. Per la precisione, ci saranno un lupo, un giaguaro, un gufo, un polipo e una tarantola.

Gli animali saranno protagonisti di simpatiche animazioni (scherzetto), oppure di piccole schede contenenti una curiosità sulle diverse specie (dolcetto). Nel caso del lupo, per esempio, l’informazione è la seguente:

Ululare è solo uno dei nostri modi di comunicare. Noi lupi siamo esperti di linguaggio del corpo ed espressioni facciali.

Il Doodle di Halloween sarà visibile in 40 paesi diversi per 24 ore, a partire dalla mezzanotte del 31 ottobre.

Il Google Doodle di Halloween 2019 non è il frutto della prima collaborazione con il WWF. Nel giorno di San Valentino del 2017, infatti, Google creò un simpatico Doodle con protagonisti due pangolini, piccoli mammiferi ricoperti di squame.

In cosa consisteva il Doodle? Un pangolino regalava all’altro un romantico biglietto di San Valentino. Allora, come ringraziamento per il dono, il pangolino destinatario del biglietto decideva di preparare una torta al cioccolato. A questo punto, il Doodle diventava un gioco. L'utente doveva cioè raccogliere il maggior numero di chicchi di cacao per preparare la torta.

La scelta dell’animale non era casuale, perché i pangolini sono soggetti a un intenso traffico illegale. Il commercio non regolamentato di questi animali li ha esposti purtroppo al rischio di estinzione.

Per preservare le otto specie ancora esistenti, il commercio dei piccoli pangolini è stato ufficialmente bandito. Al termine del gioco gli utenti scoprivano tutte queste informazioni, inserite per sensibilizzare il pubblico sul tema degli animali in via di estinzione.

Allora, cosa ne pensate dei Doodle creati da Google in collaborazione con il WWF?