Kevin Hart rompe il silenzio dopo l'incidente [VIDEO]

30/10/2019

Kevin Hart ha rotto il silenzio dopo l'incidente in auto del weekend del Labor Day. L'attore ha pubblicato un emozionante video su Instagram con immagini inedite e private e una toccante riflessione.

Dopo le (buone) notizie condivise dall'amico e collega The Rock, Kevin Hart ha deciso parlare in prima persona delle sue condizioni. Fisiche e non solo.

L'attore ha scelto Instagram per rompere il silenzio sull'incidente in cui è rimasto coinvolto nel weekend del Labor Day e ha pubblicato sul suo profilo un video emozionante con immagini inedite dell'auto distrutta, del ricovero in ospedale, della riabilitazione, degli amici e della sua famiglia.

Quella della star di Jumanji è una riflessione, quasi una confessione, che si apre con una vera e propria presa di coscienza:

Fondamentalmente, quello che capisci è che non hai il controllo. Non importa quanto credi di averlo, perché non ce l'hai. Quando arriva la sera, potrebbe essere finita.

Kevin rivela di considerare quello che gli è accaduto un vero e proprio messaggio divino:

Quando Dio ti parla, devi ascoltarlo. Giuro, la vita è divertente. Perché alcune delle cose più folli che ti accadono, finiscono con l'essere quelle di cui avevi maggiore bisogno. In questo caso, sinceramente mi sento come se Dio mi avesse detto di sedermi.

La scelta di parole dell'attore non è casuale. Il mattatore di Poliziotto in prova ha riportato una lesione alla schiena che ha fatto temere che restasse paralizzato. Fortunatamente, i soccorsi tempestivi e le cure ricevute hanno scongiurato il peggio. Ma Kevin è stato obbligato a fermarsi:

Quando vai sempre di corsa e fai troppe cose, a volte non vedi le cose che invece dovresti vedere. Ma dopo l'incidente, io vedo le cose in modo diverso. Vedo la vita da una prospettiva del tutto nuova. Il mio amore per la vita è alle stelle.

L'alter ego di Franklin "Topo" Finbar in Jumanji spiega di essere profondamente riconoscente per quello che ha:

Sono grato per la mia famiglia e i miei amici. Sono grato per le persone che camminano con me e che sono state al mio fianco. Perché voi, miei fan, mi avete sostenuto. Sono grato per tutto il vostro amore e il vostro sostegno.

L'attore conclude il suo messaggio con un invito a non dare per scontato nulla e... un augurio per sé stesso:

Non date l'oggi per scontato, perché il domani non è certo. Io sono riconoscente di essere ancora qui, sulla strada per diventare una versione più grande e migliore di me. Guardo avanti a un fantastico 2020.

Il video ha raccolto rapidamente migliaia di like e commenti. E naturalmente non poteva mancare quello di The Rock:

Ben detto. Ti voglio bene, fratello. Avanti!

Anche Eniko, moglie di Kevin, è intervenuta per ringraziare i fan:

I nostri veri fan erano sinceramente preoccupati, pregavano per te e sentivano profondamente la tua mancanza. Grazie a tutti voi per le vostre parole gentili e per averci permesso di guarire in questo periodo.

Il peggio è passato e adesso c'è solo da guardare avanti.