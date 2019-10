La più rara action figure di Star Wars è in vendita a prezzi stellari

Curiosità

30/10/2019

Si tratta di un modello in ottime condizioni che vale decine di migliaia di dollari.

Ci sono fan disposti a spendere centinaia o migliaia di dollari per aggiungere alla propria collezione cimeli di film e serie TV che amano. Pochissimi, tuttavia, sono quelli che potrebbero permettersi l'action figure di Boba Fett del 1979 attualmente all'asta su Hakes.

Un pezzo valutato dal sito d'aste tra i 200mila e i 500mila dollari, per cui il miglior offerente ha attualmente offerto più di 146mila dollari. Al momento di pubblicazione di questo articolo mancano tuttavia più di otto giorni alla fine dell'asta, è quindi probabile che il prezzo continui a salire. Ma per quale motivo il modellino di Boba Fett in questione costerebbe così tanto? La risposta è da ricercarsi nella sua rarità, nelle sue condizioni eccellenti e nella popolarità del franchise di Star Wars.

La figure di Boba Fett con lanciarazzi (J-slot) è probabilmente l'oggetto più raro mai prodotto dell'universo di Star Wars: pare infatti che siano state realizzate solo 80-100 unità. Di queste, meno di 30 sarebbero sopravvissute fino a oggi. Erano tutte dei prototipi, usate per valutare se l'action figure fosse idonea alla vendita. Il modello con lanciarazzi (J-slot) comprendeva un razzo di plastica che poteva essere sparato a mo' di proiettile, ma in fase di test venne considerato troppo pericoloso per i bambini. Così fu scartato il meccanismo per sparare e il razzo sistemato sul retro della figure.

L'unità in questione è unica nel suo genere in quanto classificata come "AFA 85+ NM+", uno dei più alti livelli di qualità. A differenza degli altri modelli sperimentali, infatti, non è stata sottoposta a una serie di test quali il riscaldamento, il congelamento e altre prove di resistenza. Ecco perché le sue condizioni sono tuttora ottime.

Il franchise di Star Wars sta vivendo attualmente un'altra era d'oro, peraltro, aspetto che contribuisce a elevare il prezzo della figure di Boba Fett rispetto a oggetti altrettanto rari ma appartenenti a proprietà meno popolari.

