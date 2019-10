Cinema

di Alessandro Zoppo - 30/10/2019 15:51 | aggiornato 30/10/2019 15:55

Vi mancava Nicolas Cage che affronta un gruppo di robot killer? Niente paura, succederà nel nuovo film di Kevin Lewis...

Nicolas Cage ha una singolare predilezione per tutto ciò è bizzarro, dagli acquisti compulsivi che l'hanno ridotto sul lastrico (un dinosauro, una villa infestata da fantasmi, una piramide...) alla storie che sceglie di interpretare sul grande schermo. Dopo il sanguinoso e psichedelico Mandy e il demoniaco Color Out of Space (da un racconto di H.P. Lovecraft), il prossimo horror dell'attore statunitense sarà ancora più folle e irrimediabilmente grottesco.

Come reso noto da Deadline, Cage sarà il protagonista di Wally's Wonderland, per la regia di Kevin Lewis. La sceneggiatura è stata scritta da G.O. Parsons (attore aspirante sceneggiatore che ha finora all'attivo lo script del TV movie Killer Sharks: The Attacks of Black December) e racconta la storia di "un custode costretto a passare la notte in uno strano parco divertimenti dove viene trascinato in un vero e proprio incubo: i minacciosi mostri animatronici che prendono vita". A quel punto il protagonista dovrà "cavarsela fuggendo da un mostro all'altro per riuscire a sopravvivere fino al mattino e uscire dal parco".

HD XYZ Films Nicolas Cage popolerà i vostri incubi (più o meno)

Nicolas Cage che affronta un gruppo di robot killer? Il plot ricorda molto da vicino quello di Five Nights at Freddy's, il franchise di videogame in cui il giocatore deve sopravvivere a spietati animatronics che lo vogliono uccidere per diverse notti. Anche se sui social, appena è spuntata la notizia, molti utenti hanno pensato piuttosto a Itchy and Scratchy Land, la puntata dei Simpson in cui il parco tematico di Grattachecca e Fichetto diventa una sorta di Westworld letale.

Le riprese di Wally's Wonderland inizieranno nel 2020 e Lewis, che ha recuperato lo script dalla BloodList (le migliori sceneggiature "dark" che non sono ancora diventate film) di Hollywood, si è detto particolarmente entusiasta di poter lavorare con Cage.

Per me c'era sempre stato un attore e uno soltanto che poteva far funzionare questo film, e quell'attore è Nicolas Cage. Sono entusiasta di lavorare con lui e non vedo l'ora di vederlo affrontare Wally e la sua banda di disadattati psicopatici.

Siete pronti a questo horror descritto come "Il cavaliere pallido vs Killer Klowns"?