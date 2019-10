CinemaVideogames

30/10/2019

Su Facebook è apparsa una prima immagine di Ultron nell'esperienza VR Avengers: Damage Control. Dobbiamo aspettarci un ritorno del villain al cinema con queste fattezze?

Lo scorso 10 ottobre è stato presentato Avengers: Damage Control, un'esperienza in realtà virtuale sviluppata da ILMxLAB che permette ai giocatori di lanciarsi in un'avventura in VR per proteggere la Terra al fianco degli eroi della Casa delle Idee.

Nel trailer di Damage Control sono chiare anche le parole di Doctor Strange, il quale spiega che "Una pericolosa minaccia è riemersa." La minaccia a cui lo Stregone Supremo fa riferimento è Ultron, tornato cosciente e pronto ad ottenere la sua rivincita sui Vendicatori.

Per chi non lo sapesse, il personaggio è stato il villain principale di Avengers: Age of Ultron, secondo capitolo della saga cinematografica dedicata agli eroi Marvel diretto da Joss Whedon. Creato da Roy Thomas e John Buscema nel 1968 e apparso nell'albo The Avengers numero 54, Ultron è un potente androide noto anche per essere uno dei principali avversari di Ant-Man e dei Vendicatori tra le pagine dei fumetti Marvel.

Ora, il profilo Facebook ufficiale di ILMxLAB ha pubblicato una prima immagine ufficiale del personaggio (via ComicBook), il quale appare essere ora di dimensioni decisamente più generose rispetto alla prima incarnazione vista al cinema nel 2015.

Ciò si collegherebbe anche alla teoria secondo la quale il villain sarebbe sopravvissuto alla battaglia finale contro i Vendicatori in Age of Ultron, anche considerando il fatto che - trattandosi di un'intelligenza artificiale - la "morte" è un concetto del tutto relativo. Il supercattivo potrebbe infatti aver usato una sentinella robot per sopravvivere (o magari essersi semplicemente nascosto nel cyberspazio), aspettando il momento giusto tornare "in vita".

Avengers: Damage Control è in ogni caso legato a doppio filo al Marvel Cinematic Universe. Nell'esperienza in VR troviamo infatti Doctor Strange, Spider-Man, Wasp, Ant-Man, Hulk, Black Panther e Falcon, in tutto per tutti identici come design, costumi e doppiaggio (grazie alle voci degli attori originali).

Al momento non è chiaro se il ritorno di Ultron nel titolo in Realtà Virtuale possa essere il preludio a un suo ingresso nei prossimi film Marvel Studios previsti sul grande schermo. L'unica cosa certa, è che gli indizi spingono sicuramente in quella direzione.

A voi piacerebbe rivedere il villain in uno dei prossimi film della Fase 4 del MCU?