Quarto figlio per Ricky Martin e Jwan Yosef

La mia famiglia è qui. Jwan, non ti vedo, ma ti amo. I miei bellissimi gemelli, Valentino e Matteo, sono qui. Vi amo con tutto il cuore, siete la mia forza, la mia ispirazione giorno dopo giorno, la mia motivazione per andare avanti nel fare ciò che faccio. Siete fantastici. Vi amo. Lucia, la mia bambina, non è qui, è rimasta a casa con la nonna, ma anche lei è la luce della mia vita.

L'annuncio di un bambino in arrivo l'aveva dato Martin stesso nel suo discorso di ringraziamento durante la HRC National Dinner, in cui è stato onorato del premio Visibility Award per il suo ruolo nella difesa della comunità LGBTQ .

