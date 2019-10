Stop a una delle cause contro Kevin Spacey: l’accusatore è morto

Per questo Christina Buckley, vicedirettore dell'unità per i crimini sessuali di Los Angeles, ha lasciato cadere completamente il caso . La Buckley ha scritto un rapporto che esclude la possibilità di continuare l’indagine senza la presenza dell’accusatore.

Come riporta Variety , l’uomo, la cui identità non è stata resa nota, aveva intentato una causa contro Spacey alla fine dell’estate 2018. A distanza di poco più di un anno, l’avvocato del massaggiatore ha dichiarato che l’uomo è morto a causa di un tumore .

