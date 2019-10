The Little Mermaid Live! Un assaggio delle canzoni e i poster ufficiali

TV News

di Giacinta Carnevale - 30/10/2019 12:25 | aggiornato 30/10/2019 12:29

Cresce l'attesa per lo speciale musicale ispirato al classico d'animazione de La Sirenetta che sarà trasmesso sul network americano ABC e sarà poi disponibile anche su Disney+.

1 condivisione

A poco meno di una settimana dalla messa in onda di The Little Mermaid Live!, ABC ha deciso di rilasciare alcune clip tratte dallo speciale musicale basato sul classico d'animazione Disney de La Sirenetta.

Nei filmati, che trovate a seguire, viene mostrato il dietro le quinte dello show che sarà trasmesso sul network americano il prossimo 5 novembre. Inoltre possiamo dare un primo ascolto alle nuove versioni dei brani più iconici del film originale come In fondo al mar, La canzone di Ursula e Les Poissons, cantate dai protagonisti di The Little Mermaid Live!.

Nel cast del musical spiccano Auli’i Cravalho, nel ruolo della principessa Ariel, Queen Latifah, in quello della perfida strega del mare Ursula, e Graham Phillips, nei panni del principe Eric. Ad affiancarli poi ci saranno il rapper giamaicano Shaggy, nel ruolo del granchio Sebastian, consigliere di Re Tritone, e John Stamos, che interpreterà lo stravagante Chef Louis.

Oltre alle clip con le canzoni, ABC ha pubblicato anche i ritratti ufficiali che ci mostrano tutti i protagonisti dello show musicale.

ABC 5 ABC Facebook Twitter Pinterest Queen Latifah è Ursula

ABC Facebook Twitter Pinterest Shaggy interpreta Sebastian

ABC Facebook Twitter Pinterest Graham Phillips nel ruolo del Principe Eric

ABC Facebook Twitter Pinterest John Stamos come Chef Louis

ABC Facebook Twitter Pinterest Auliʻi Cravalho come Ariel

Chiudi 1 di 5

The Little Mermaid Live! sarà diretto da Hamish Hamilton e prodotto da Done + Dusted. I vertici di ABC lo descrivono come un format ibrido che non è mai stato realizzato prima e che offrirà l'opportunità al pubblico di immergersi in una fantastica e magica avventura sotto al mare.

Le esibizioni dal vivo del cast stellare del musical si alterneranno con alcuni filmati tratti dal classico d'animazione originale del 1989. Lo show musicale sarà poi disponibile anche su Disney+, il nuovo servizio streaming che sarà lanciato negli USA il 12 novembre.

ABC

I set e i costumi che indosseranno i membri del cast sono stati composti dal pluripremiato designer americano di origini filippini noto come Zaldy. La coreografia è stata invece curata da Nick Florez e RJ Durell, che hanno già lavorato al tour mondiale di Pink e alla performance del Superbowl di Katy Perry.

Gli spettatori potranno poi ascoltare, oltre alle canzoni della pellicola originale Disney, anche i brani del celebre musical che ha esordito a Broadway nel 2008 e che ha ricevuto ben due nomination per il Tony Award.

The Little Mermaid Live! andrà in onda martedì 5 novembre su ABC e sarà poi incluso nei contenuti del catalogo di Disney+.

Via: TvLine