Tom Selleck è Indiana Jones: il trailer in cui rimpiazza Harrison Ford

"Mi piacerebbe molto ritornare "ha ammesso, verso la fine del 2018, Karen Allen, interprete di Marion Ravenwood nel franchise, "e penso che ci sia un piano per realizzare un quinto e forse ultimo finale – almeno nella concezione di Steven e Harrison – e sono molto fiduciosa di poterne far parte".

Nonostante ciò, ci sono ottime speranze per i fan di poter vedere ancora Ford interpretare il suo personaggio con un quinto film su Indiana Jones, che sarebbe attualmente in lavorazione. Questo progetto vedrebbe tornare al lavoro Steven Spielberg ed Harrison Ford, con le riprese che dovrebbero iniziare nel 2020.

Nessuno sarà Indiana Jones. Non capite? Io sono Indiana Jones. Quando me ne vado, lui se ne va. È semplice. Questo è un modo fantastico per farlo sapere a Chris Pine. Mi dispiace, amico.

Anche se per alcuni fan quest’operazione può risultare in qualche modo blasfema, per lo stesso Ford il personaggio di Jones è iniziato e finirà con lui.

Anche se il pubblico non ha mai visto Tom Selleck interpretare l’iconico personaggio, grazie ad un video deepfake è ora possibile farsi un’idea di come sarebbe stato l’attore nei panni di Indiana Jones.

Addirittura, Selleck aveva anche effettuato dei screen test per realizzare il primo film del franchise: tuttavia, l'attore non riuscì a firmare il contratto, proprio a causa dell’impegno con la serie.

Tuttavia, non molti sanno che prima di scegliere Ford per vestire i panni del professore e archeologo, il regista Steven Spielberg e l'ideatore del personaggio George Lucas avevano considerato altri attori, tra cui Tom Selleck , al tempo star assoluta grazie al suo ruolo da protagonista nella serie cult Magnum P.I.

Per moltissime persone, Indiana Jones, interpretato per ben quattro volte da Harrison Ford , è uno dei personaggi cinematografici che è riuscito a diventare un’icona vera e propria negli ultimi decenni.

