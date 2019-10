Il francobollo dei record è grande circa quattro metri quadrati e sarà prodotto in 6 esemplari non commerciabili che sono riservati a diverse istituzioni, tra cui la Presidenza della Repubblica e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L’edizione 2019 del Lucca Comics & Games si è meritata una menzione nel libro del Guinness dei primati. Durante la cerimonia di apertura, infatti, The Walt Disney Company Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane hanno presentato il francobollo più grande del mondo , realizzato da Giorgio Cavazzano in occasione dell’85esimo anniversario della creazione di Paperino .

