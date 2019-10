E dei quali, grazie alla qualità del lavoro di scrittura, di recitazione e di messa in scena, non ci stanchiamo mai.

La tentazione di andare a leggere di cosa si tratti davvero per qualcuno è irresistibile, ma il gusto della scoperta "in diretta" è insostituibile.

Come sempre, del resto. La capacità degli autori di non svelare nulla sulla reale ambientazione dei nuovi episodi, proprio per dar vita a quei turning point che tanto ci piacciono, si mescola agli indizi contrastanti inseriti nei vari teaser.

Il primo promo italiano di American Horror Story: 1984 , su FOX in prima assoluta dal 7 novembre ogni giovedì alle 21.25 , riassume in soli 30 secondi i punti salienti della nuova stagione. Trovare lavoro presso un campo estivo, Camp Redwood, nei cui dintorni si aggira un pericoloso assassino evaso da un manicomio criminale e chiamato Mr. Jingles , equivale a una condanna a morte quasi certa.

