Al momento il futuro della saga cinematografica - dopo Star Wars IX - è incerto. Ma quello televisivo è ben pianificato con l'arrivo - dal 12 novembre negli Stati Uniti - della serie TV The Mandalorian e con lo show in produzione su Obi-Wan Kenobi .

Questa statua è stata vista sulla piccola luna desertica di Jedha , che rappresenta una specie di posto spirituale per chiunque creda nella Forza. Inoltre, si narra che Jedha fosse un luogo con una grande riserva di Cristalli Kyber (utilizzati dai Jedi per costruire le loro spade laser). Quindi, è possibile che questo luogo abbia, in qualche modo, a che fare con l'origine dell'ordine dei Jedi o quantomeno con la loro formazione.

Inoltre, sembra che le critiche ricevute dai fan per il finale di Game of Thrones abbiano destabilizzato i due creatori della serie, facendoli riflettere sulla possibilità che la situazione si possa ripetere con gli eventuali appassionati fan di Guerre Stellari.

