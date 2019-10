Charlie Cox è Loki e Tom Hiddleston è Daredevil per Halloween [VIDEO]

CuriositàCelebrity

di Laura Silvestri - 31/10/2019 10:59 | aggiornato 31/10/2019 11:04

Siamo per caso finiti in un universo parallelo? Nah, è solo Halloween, e per l'occasione le star di Betrayal, Charlie Cox e Tom Hiddleston, hanno deciso di invertire i ruoli Marvel che interpretano.

I party di Halloween delle celebrità sono alcuni tra gli eventi più attesi dell'anno, con i fan che non vedono l'ora di scoprire da cosa si vestirà la propria star preferita.

E i fan del MCU potranno sicuramente divertirsi guardando alle scelte di costume di Charlie Cox e Tom Hiddleston, colleghi sul palcoscenico in Betrayal ed entrambi interpreti di due iconici personaggi dei fumetti in TV e al cinema: Daredevil e Loki.

Ed è proprio su questo che hanno giocato i due attori, che per l'occasione hanno deciso di... scambiarsi i ruoli.

Ecco a voi il Loki di Charlie Cox e il Daredevil di Tom Hiddleston.

CHARLIE COX DRESSED UP AS LOKI AND TOM HIDDLESTON DRESSED UP AS DAREDEVIL IM CRYING

pic.twitter.com/XazgmWIM9Q — sofia (@parkerdanvrs) October 31, 2019

#BetrayalBroadway Halloween Edition.



A backstage look at Charlie Cox (Loki) and Tom Hiddleston walking out for the Marvel-ous themed Stage Door https://t.co/I27r8onR86 pic.twitter.com/01LlwTFRgA — Hiddles Fashion (@HiddlesFashion) October 31, 2019

Come segnala Comicbook, i video e le foto sono stati fatti a un party che ha avuto luogo dopo lo spettacolo teatrale dei due, che finora non hanno potuto far incontrare i loro personaggi sullo schermo, pur condividendo, invece, la scena a teatro.

PERCHÈ TOM HIDDLESTON È VESTITO DA DAREDEVIL E CHARLIE COX DA LOKI.

COSA STA SUCCEDENDO pic.twitter.com/I59Hhk9kwN — Marti misses Tony ⎊ (@artxtom) October 31, 2019

Con la cancellazione di Daredevil e la riorganizzazione dell'assetto creativo di Marvel Television, le probabilità che Cox torni a interpretare il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen non sono molto alte (nonostante le petizioni in atto da parte di fan e attori, come #SaveDaredevil). Hiddleston, d'altro canto, sta per tornare sul set per girare la nuova serie tv di Disney+ a lui dedicata, Loki.