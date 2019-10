Cinema

31/10/2019

Il vice presidente di Disney, Alan Horn, ha rivelato che e a partire dal 2021 il piano di Marvel Studios è quello di portare sul grande schermo ben tre o quattro film dedicati agli eroi della Casa delle Idee.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe prenderà ufficialmente il via il prossimo maggio 2020 con l'arrivo nelle sale dello standalone dedicato a Black Widow (con Scarlett Johansson nuovamente nei panni di Vedova Nera/Natasha Romanoff).

A quanto pare, la Casa delle Idee non ha alcuna intenzione di fermarsi, tanto che sarebbe in arrivo una vera e propria invasione di pellicole dedicate agli eroi Marvel.

Il direttore creativo e vice presidente di Disney Alan Horn ha infatti parlato del futuro di Marvel Studios in occasione di una tavola rotonda con The Hollywood Reporter, rivelando che e a partire dal 2021 il piano è quello di portare sul grande schermo ben tre o quattro film all'anno.

Horn ha confermato che Kevin Feige - attuale presidente di Marvel Studios nonché Chief Creative Officer di Marvel Comics - è intenzionato a seguire la formula vincente che ha portato Avengers: Endgame a trionfare come maggior incasso della storia del cinema, sottolineando che il pubblico non è ancora sazio delle pellicole dedicate agli eroi Marvel

Kevin Feige ci sta lavorando. Ne farà 3 o 4 l’anno. Se un film ha una narrativa avvincente, cuore e umorismo - due fattori su cui insisto particolarmente - e se è ben fatto, avrà sempre un pubblico. Chissà!

Nel 2020 arriveranno "solo" Black Widow (1 maggio) e Gli Eterni (6 novembre), oltre alla serie TV The Falcon and The Winter Soldier (autunno 2020), mentre nel 2021 Marvel rilascerà invece ben quattro lungometraggi, ossia Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (12 febbraio), Doctor Strange nel multiverso della follia (7 maggio), Spider-Man 3 (16 luglio) e Thor: Love and Thunder (5 novembre), oltre alle serie dedicate a WandaVision, Loki, What If...? e Hawkeye.

Insomma, stando a quanto dichiarato da Horn Marvel Studios non ha alcuna intenzione di mettere la parola fine al suo Universo Cinematografico, vista la mole davvero impressionante di film e progetti in arrivo (senza considerare anche che per la successiva Fase 5 vedremo sicuramente l'ingresso in scena di Blade, degli X-Men e dei Fantastici Quattro).

Voi siete curiosi di scoprire cosa ha in serbo Marvel per il futuro cinematografico dei più famosi eroi dei fumetti?