Fight Club: lo sketch con James Corden (ed Edward Norton)

CinemaCelebrity

di Giuseppe Benincasa - 31/10/2019 08:53 | aggiornato 31/10/2019 08:56

Edward Norton ospite dello show di James Corden rivive il Fight Club!

0 condivisioni

Per la promozione del film Motherless Brooklyn - I segreti di una città, Edward Norton in qualità di regista e attore è stato ospite dello show statunitense James Corden's Late Late Show.

Per l'occasione, gli autori del programma hanno realizzato uno sketch con il conduttore James Corden e, ovviamente, l'ospite della serata Edward Norton. Lo sketch, il cui filmato apre questo articolo, è basato su uno dei film più popolari interpretati da Norton, ovvero Fight Club.

Nella pellicola diretta da David Fincher del 1999, il personaggio di Edward Norton fa coppia con Tyler Durden (interpretato da Brad Pitt) e, anche da un veloce confronto, si capisce che Corden veste i panni di Durden.

Qui sotto potete vedere una immagine tratta dal film cult:

HD 20th Century Fox Brad Pitt ed Edward Norton in una immagine da Fight Club

Corden dice a Norton di aver radunato lo staff dello show per mettere in piedi quello che chiama il Late Late Show Fight Club e, quando prova a elencare le regole del club (così come accade nel film), Norton non si mostra convinto e gli dice che ci sono modi migliori per mettere in risalto la loro mascolinità. Tutto, ovviamente, in una atmosfera comica.

Per chi non lo sapesse, il Fight Club nel film è un circolo segreto e illegale, dove i membri si sfidano in violenti combattimenti.

Ecco qui le regole del vero Fight Club visto nel film di Fincher:

Signori, benvenuti al Fight Club.

Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club.

Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club.

Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento.

Quarta regola: si combatte solo due per volta.

Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi.

Sesta regola: niente camicia, niente scarpe.

Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.

Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club... dovete combattere!

Motherless Brooklyn - I segreti di una città è diretto da Edward Norton, interpretato dallo stesso Norton e da Bruce Wills, Gugu Mbatha-Raw, Willem Dafoe, Bobby Cannavale, Leslie Mann, Fisher Stevens, Cherry Jones, Michael K. Williams, Robert Wisdom, Josh Pais e Alec Baldwin. Il film sarà nelle sale italiane a partire dal 7 novembre 2019.