di Giuseppe Benincasa - 31/10/2019 12:05 | aggiornato 31/10/2019 12:10

Emilia Clarke torna sullo scottante argomento del bicchiere di caffé, apparso in scena durante un episodio dell'ultima stagione de Il Trono di Spade.

L'ultima stagione di Game of Thrones è ancora chiacchieratissima, sia per l'aspetto narrativo che ha sconvolto buona parte del fandom, sia per un mistero ancora irrisolto, ovvero quello del famoso bicchiere di caffé!

Un bicchiere di caffé, in pieno stile Starbuks, si è visto in scena durante il quarto episodio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade. Dopo le accuse rivolte da Sophie Turner a Emilia Clarke e Kit Harington, l'attrice che ha interpretato Daenerys Targaryen ha voluto rivelare la (sua) verità, mentre era ospite al programma statunitense The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Clarke, come potete ascoltare dal video qui sotto pubblicato dal'account Twitter dello show di Jimmy Fallon, ha detto che durante un party relativo agli Emmy Awards, l'attore Conleth Hill, che ne Il Trono di Spade ha interpretato Lord Varys, le ha segretamente confessato che il bicchiere di caffé in scena era il suo.

Poi, sempre durante la sua ospitata al programma, Emilia Clarke ha rivelato che Kit Harington (Jon Snow) e Jason Momoa (Khal Drogo) ballano in maniera completamente diversa l'uno dall'altro e, per farlo, ha imitato le movenze dei due colleghi.

Potete vedere ballare Emilia Clarke nel video qui sotto, pubblicato dall'account ufficiale di The Tonight Show with Jimmy Fallon:

Grazie al successo della serie TV targata HBO, Emilia Clarke è approdata sul grande schermo in film come Terminator Genisys, nei panni dell'icona femminile action Sarah Connor, e in Solo: A Star Wars Story, dove ha interpretato il personaggio di Qi'ra.

Prossimamente sarà protagonista del thriller Above Suspicion diretto da Phillip Noyce e della commedia romantica Last Christmas diretta da Paul Feig.