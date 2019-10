Games With Gold di novembre 2019: i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Videogames

di Andrea Guerriero - 31/10/2019 11:14 | aggiornato 31/10/2019 11:18

Microsoft cala quattro assi per il mese di novembre, in regalo a tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold o Game Pass Ultimate.

0 condivisioni

Dopo che Sony ha messo sul piatto la sua line-up per i prossimi PlayStation Plus, ora è la rivale Microsoft a calare i suoi assi.

Il colosso di Redmond, con il trailer visibile in testata di articolo, ha infatti annunciato in via ufficiale i Games With Gold di novembre 2019, vale a dire i quattro titoli - due per Xbox One e due per la più vetusta, ma indimenticabile, Xbox 360 - che tutti gli abbonati ai servizio Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate potranno scaricare dallo store online il prossimo mese. Naturalmente senza costi aggiuntivi - al netto di quelli dell'abbonamento, per l'appunto.

Gli stessi che ora andremo ad analizzare nel dettaglio, così da avere un'idea più precisa sull'offerta pennellata dalla "grande M" del gaming.

Games With Gold: i giochi di novembre 2019

Per i Games With Gold di novembre 2019, ad aprire le danze è naturalmente l'ammiraglia Microsoft, Xbox One.

Si parte con Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, che potremo fare nostro dall'1 al 30 novembre. Si tratta di un'avventura investigativa che amalgama esplorazione e sessioni action mettendo alla prova il nostro intuito e la nostra capacità di osservazione, andando ad impersonare il leggendario detective britannico Sherlock Holmes.

Passando al secondo videogame della selezione effettuata da Microsoft, si tratta dell'avventura post-apocalittica a scorrimento The Final Station, a disposizione su Xbox Store per il download gratuito dal 16 novembre al 15 dicembre. Ci troviamo di fronte a un titolo che ci chiama ad attraversare un mondo sulla soglia della devastazione in treno, facendo delle fermate ad ogni città per raccogliere provviste, prenderci cura dei passeggeri e mantenere sempre operativo il nostro mezzo di locomozione per assicurarci di riuscire a raggiungere le stazioni successive.

Passando alla "sorellina di casa", Xbox 360, sappiamo che per i Games With Gold di novembre Microsoft ha scelto di omaggiare i suoi fedelissimi prima di tutto con Star Wars: Jedi Starfighter, che ci mette alla guida delle navicelle spaziali all'interno dell'affascinante universo di Guerre Stellari, più nello specifico durante gli eventi di Episodio II: L'attacco dei Cloni. Il titolo potrà essere scaricato dagli abbonati dal primo al 15 novembre. Il secondo è invece Joy Ride Turbo – sequel di Kinect Joy Ride, che richiedeva l'uso della sfortunata periferica di movimento -, in download dal 16 al 30 novembre.

Cosa ne pensate dei Games With Gold del prossimo mese? Quale videogame non vi lascerete scappare?