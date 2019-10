TV News War of The Worlds

Primo appuntamento con Il Serialista, la nuova rubrica di FOX curata da Renzo Di Falco che introduce le serie più attese. Scopriamo War of The Worlds, la serie con Gabriel Byrne in onda dal 4 novembre

Condannati a sopravvivere. E' questo il claim che accompagna la promozione di War of The Worlds, adattamento del romanzo La Guerra dei Mondi di H.G. Wells in arrivo lunedì 4 novembre in prima visione assoluta su FOX. Il conduttore radiofonico Renzo Di Falco ci introduce alla serie con Gabrie Byrne in questo primo appuntamento con Il Serialista, rubrica in onda su FOX che approfondisce alcune delle tematiche portanti dei principali titoli in onda sui canali FOX.

La Guerra dei Mondi è un classico della letteratura di fantascienza che è stato oggetto nel corso dei decenni di numerose trasposizioni, ma la serie prodotta da FOX Networks Group si concentra sugli aspetti più apocalittici del romanzo di H.G. Wells.

Al centro della trama il primo contatto extraterrestre grazie all'intercettazione di una trasmissione proveniente da un'altra galassia che conferma definitivamente l’esistenza di vita intelligente fuori dal pianeta Terra.

Mentre l'umanità attende l’evolversi degli eventi, lo scenario diventa presto catastrofico. La Terra viene pian piano invasa dagli alieni e la razza umana rischia lo sterminio. I sopravvissuti sono pochissimi e dovranno cercare di restare in vita cercando un rifugio sicuro in una nuova realtà dominata dagli alieni.

Il vincitore del Golden Globe e protagonista in Hereditary e In Treatment, Gabriel Byrne, guida il cast di War of The Worlds insieme a Elizabeth McGovern, candidata all’Oscar e di recente tornata alla fama per il ruolo della contessa Cora Crowley in Downton Abbey.

War of The Worlds arriva su FOX. Ecco i poster dei protagonisti della serie ispirata a La Guerra dei Mondi

Questa nuova versione, dopo gli illustri precedenti di Steven Spielberg e Orson Welles, è prodotta da Howard Overman con Julian Murphy (Demons, Merlin) e Johnny Capps (Merlin, Crazyhead) per Urban Myth Films. La Guerra dei Mondi è composta da 8 episodi da un’ora, e verrà trasmessa sui canali FOX di oltre 50 Paesi fra Europa e Africa.

La Guerra dei Mondi andrà in onda da lunedì 4 novembre alle 22.05 su FOX

