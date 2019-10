Joker e Avengers: Endgame svelano i poster per la campagna Oscar 2020

Cinema

di Mara Siviero - 31/10/2019 15:32 | aggiornato 31/10/2019 15:37

I prossimi Academy Awards si stanno per avvicinare e Joker e Avengers: Endgame cominciano a tirare fuori gli artigli con i loro poster per la campagna Oscar 2020.

1 condivisione

Dopo l’incasso stratosferico raggiunto al box office, Avengers: Endgame ha avuto un certo impatto sulla cultura popolare. Il monumentale blockbuster targato Marvel è stata la chiusura di un decennio composto da narrazioni che hanno visto alternarsi diversi supereroi e diversi franchise.

In vista dei prossimi Oscar, Endgame non poteva rimanere a guardare e Marvel ha lanciato la propria campagna che vede il film concorrere per diverse categorie tali per cui potrebbe ricevere delle nomination.

Nella fattispecie, come riportato da Comicbook, sono due i poster For Your Consideration che dichiarano la corsa del film agli Oscar e che chiariscono come il prodotto realizzato dai fratelli Russo punti alle candidature per le categorie miglior film, migliori costumi, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e miglior montaggio.

Tuttavia, queste sono solo alcune delle categorie per cui Marvel Studios spingerà al fine di ottenere delle nomination, e non è da escludere che possano fare lo stesso per altre come miglior regia, scenografia e altri premi tecnici, forti delle diverse nomination ottenute lo scorso anno da Black Panther.

HD Walt Disney Pictures

HD Walt Disney Pictures

Ma Marvel Studios non farà un viaggio in solitaria per quanto riguarda questa Oscar campaign.

Infatti, anche Warner Bros. Pictures ha rivelato i nuovi poster che invitano i membri della Motion Pictures Academy a considerare Joker per la categorie di miglior film, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro, migliori costumi e molte altre.

Sin dalla sua prima proiezione mondiale alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia (festival in cui ha vinto Il Leone d'oro al miglior film), si era già parlato di Joker con chiari riferimenti ai prossimi Academy Award, soprattutto in merito alla strepitosa performance di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck.

Osservando i poster For You Consideration, sempre riportati da Comicbook, è possibile capire che Warner spingerà molto affinché Joker possa guadagnarsi delle nomination nelle categorie elencate poco sopra.

Un sondaggio informale riguardo alcuni membri votanti dell’Academy ha rivelato che che quasi tutti gli intervistati erano unanimi riguardo al fatto che il film di Phillips meritasse riconoscimento e considerazione.

HD Warner Bros. Pictures

HD Warner Bros. Pictures

Per sapere se queste campagne promozionali andranno a buon fine bisognerà attendere il 13 gennaio, giorno in cui verranno rese note le nomination agli Academy Awards, mentre la cerimonia di premiazione avverrà il prossimo 9 febbraio 2020.