Jumanji: The Next Level, il trailer finale in italiano

31/10/2019

A Natale arriva nei cinema italiani Jumanji: The Next Level, sequel del film Jumanji: Benvenuti nella giungla del 2017. Ecco il final trailer italiano e in lingua originale.

Sony Pictures Italia ha rilasciato il nuovo trailer italiano di Jumanji: The Next Level, sequel di Jumanji: Benvenuti nella giungla, uscito nel 2017.

In apertura dell'articolo potete gustarvi il filmato, mentre di seguito potete ammirare il trailer della pellicola con The Rock anche in lingua originale (inglese):

In questo sequel gli adolescenti protagonisti del film precedente rientrano nel mondo dei videogiochi di Jumanji per salvare il loro amico Spencer, sperduto in un nuovo livello di Jumanji. Mentre gli amici riprendono il controllo dei rispettivi avatar all'interno del gioco, scoprono che qualcosa è cambiato in modo significativo dall'ultima volta che hanno giocato. Per sopravvivere a questo pericoloso gioco, i nostri protagonisti dovranno affrontare delle zone sconosciute e del tutto inesplorate: dai deserti aridi alle montagne innevate.

Il film in uscita è il terzo episodio della serie Jumanji, cominciata con il film fantasy d'avventura del 1995 (ispirato all'omonimo racconto del 1981 di Chris Van Allsburg) con il compianto Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt e Bradley Pierce. Jumanji, come gli appassionati sapranno, ha introdotto il magico gioco da tavolo che ha scatenato cacciatori malvagi, animali feroci e deformato interi ambienti mentre avveniva il gioco. Il sequel ha trasformato il gioco da tavolo in un videogioco e ha introdotto personaggi completamente nuovi nel franchise. Dopo che Benvenuti nella giungla ha guadagnato oltre 962 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2017, un altro film è stato rapidamente realizzato e messo in produzione.

Diretto da Jake Kasdan, Jumanji: The Nex Level vede come protagonisti gli attori The Rock (Dwayne Johnson), Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Danny DeVito, Danny Glover, Alex Wolff, Ser'Darius Blain, Madison Iseman e Morgan Turner.

La pellicola arriverà nei cinema statunitensi il 13 dicembre 2019, mentre in Italia potremo gustarci il film a partire dal 25 dicembre, per un Natale davvero all'insegna dell'avventura.

Via: CBR