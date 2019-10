Kevin Hart trolla The Rock per Halloween: il video!

CelebrityCinema

di Silvia Artana - 31/10/2019 10:14 | aggiornato 31/10/2019 10:19

Kevin Hart al contrattacco. Dopo essere stato preso in giro con affetto dall'amico, l'attore gli rende la cortesia con un costume di Halloween davvero speciale. Il trollaggio è servito!

9 condivisioni

Chi la fa, l'aspetti. The Rock è stato molto vicino all'amico Kevin Hart dopo il grave incidente in cui è rimasto coinvolto nel weekend del Labour Day. Ma non ha perso occasione per prenderlo in giro con affetto. Così, adesso che sta meglio, la star di Poliziotto in prova ha deciso di rendergli la cortesia.

Ancora una volta, il palcoscenico della divertente faida tra i due è stato Instagram. Kevin ha pubblicato sul suo profilo un video esilarante (lo trovate qui sotto), in cui rivela di avere scelto un travestimento di Halloween davvero speciale.

Il breve filmato si apre con alcuni ragazzini vestiti come i protagonisti di Jumanji - Benvenuti nella giungla, che suonano alla porta di The Rock per il classico "dolcetto o scherzetto". L'attore apre e con il consueto atteggiamento entusiasta fa loro i complimenti per i costumi e li saluta con manciate di dolci e caramelle da un contenitore a forma di zucca "king-size".

Poco dopo, il campanello di casa Johnson suona di nuovo. Il protagonista di Fast & Furious va ad aprire e si trova davanti Kevin Hart... vestito come lui quando era un lottatore di WWE negli anni '90!

Per chi è troppo giovane per ricordarlo e per chi non lo sa, il look di The Rock era davvero discutibile (anche se, all'epoca, molto in voga). L'attore era solito indossare dolcevita nero con catena d'argento a vista, jeans chiari e marsupio. E sfoggiava un doppio taglio spericolato (sì, allora aveva i capelli).

Un'occasione troppo ghiotta per Kevin per lasciarsela scappare e infatti il comico l'ha presa al volo. Con un risultato a dire poco meraviglioso. The Rock si arrabbia, chiede all'amico perché sia vestito così e quello gli risponde serafico:

Perché è il mio travestimento. Tutto quello che devi fare è andare al negozio di costumi e dire: 'Fammi sembrare uno stupido'.

I due litigano (per finta) perché la star di Poliziotto in prova imita The Rock e il battibecco continua quando Kevin dice che sa che sta distribuendo "cose buone" e chiede per sé i dolcetti king-size che ha dato agli altri bambini. Ma l'attore di origini samoane non è dell'idea, anzi...

Tutto quello che avrai è questa caramella. È piccola. Piccolissima. Minuscola. Come te. Metti questa nel tuo marsupio!

Kevin se ne va arrabbiato, facendo cattiva pubblicità a The Rock, che lo saluta augurandogli buon Halloween.

Il video ha raccolto migliaia di like e la star di Fast & Furious l'ha condiviso sul proprio account Instagram, commentando con divertita rassegnazione:

Tra tutte le cose che il mio migliore amico poteva indossare a Halloween... si è ripreso dalle sue ferite per darmi questo sporco, scorretto, spietato colpo basso! Ti voglio bene, fratello. È bello riaverti tra noi.

Il delizioso siparietto tra Kevin Hart e The Rock annuncia (anche) che il nuovo trailer di Jumanji - The Next Level arriverà a breve. E per quanto è speciale la chimica tra i due, i fan sono davvero impazienti di vederlo.