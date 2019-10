La bellissima villa di Oxford dove J.R.R. Tolkien visse è in vendita: con 5,5 milioni di euro è possibile acquistare la casa che si trova in Northmoor Road dove l’autore (e docente universitario) scrisse (anche) Lo Hobbit.

Un affare che vale 4.575.000 di sterline, come è possibile scoprire sul sito che ne promuove la vendita: a dare per prima la notizia è stato il sito BBC che ha parlato dell’annuncio pubblicato da Breckon & Breckon sul portale immobiliare.

L’agenzia di intermediazioni immobiliari è infatti stata incaricata della vendita della casa e per questo ha pubblicato diverse immagini di interni ed esterni della villa di J.R.R. Tolkien.

The BBC recently featured 20 Northmoor Road, where JRR Tolkien lived when he wrote The Hobbit and most of the Lord of the Rings trilogy, and a property we currently have for sale. Read the article here - https://t.co/DoIs8w4axf or call 01865 310 300 to book a viewing.