31/10/2019

Il servizio fotografico per eccellenza in occasione della tetra festività!

Spesso, i genitori impugnano lo smartphone per scattare foto ai propri bambini intenti a mangiucchiare un peluche o a suonare energicamente la batteria giocattolo appena comprata. Non è il caso di Tiffany Renfroe.

La donna, infermiera e fotografa professionista, ha voluto unire il suo amore per marito e figlia a quello per i film horror in un photoshoot a tema zombie e dedicato alla saga di Halloween. Il servizio fotografico, di cui è possibile vedere le immagini al completo nel post originale su Facebook, è davvero stupendo.

In una foto, la piccola Oakley zombificata è vicina a suo padre, accasciato contro un capanno in mezzo al bosco e con l'intestino che gli fuoriesce dal ventre. La bimba gioca con una mano mozzata, il genitore è esanime.

In una serie di scatti viene immortalata Oakley mentre si avvicina al papà e "assaggia" le sue budella.

Dad Poses With 11-Month-Old Daughter In A Zombie-Themed Photoshoot, And It Goes Viral https://t.co/yGZ1ElZPEJ pic.twitter.com/ZqDcK3VX0X — Mohsin Sheikh (@itsmohsinsheikh) October 28, 2019

Al padre della bambina basta cambiare il costume per diventare Michael Myers: nei panni del serial killer la guarda da lontano, le si accosta e l'afferra con il braccio destro, stringendo un grosso coltello nella mano sinistra. Una scena degna del più terrificante dei film horror.

Tutti gli oggetti di scena utilizzati per il photoshoot erano commestibili, a detta della Renfroe, dunque non ci sarebbero stati problemi se la figlia avesse ingoiato un pezzettino dell'intestino del papà. La fotografa ha precisato che non sono state utilizzate lenti a contatto per modificare il colore degli occhi, ma che il risultato è frutto di Photoshop. Infine, ci ha tenuto a sottolineare che i suoi altri due figli, Kaiden e Gib, hanno aiutato dietro le quinte.

Didn't know zombies had babies. https://t.co/eCJQCwQrrK — Anthony Raynor (@awraynor) October 31, 2019

Dad, daughter pose for Halloween zombie-themed photo shoot, have a 'great family day' https://t.co/ZmUlnpcIDz — FOX 29 (@FOX29philly) October 30, 2019

Solitamente, servizi fotografici del genere, specie se hanno bambini come soggetti, tendono a scandalizzare i più. Quello di Tiffany Renfroe è stato invece molto acclamato in rete, lo si può notare dalle decine di migliaia di condivisioni e reaction su Facebook.

Che ve ne pare? Non lo trovate fantastico?

Via: Fatherly