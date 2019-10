PlayStation Plus di novembre 2019, Sony annuncia i giochi gratis per PS4

Videogames

31/10/2019

Sony infiamma la sua Instant Game Collection di novembre con due autentici capolavori. Siete pronti a scaricare gratuitamente Nioh e Outlast 2?

Finalmente ci siamo, Sony ha alzato il sipario sulla prossima Instant Game Collection riservata ai suoi fedelissimi.

Il colosso giapponese ha infatti annunciato in via ufficiale quali sono i due videogame che tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente nel mese di novembre. Videogame naturalmente indirizzati alla sua console di ultima generazione: PlayStation 4.

Per l'annuncio, l'azienda dagli occhi a mandorla ha pubblicato il filmato visibile in testata di articolo:

Preparati a combattere per la vita il prossimo mese, incrociando le spade contro abomini ultraterreni nel brutale GDR d’azione Nioh, e cerca di sopravvivere nel teso horror psicologico Outlast 2, entrambi entrati a far parte della line-up dei giochi mensili di PS Plus il 5 novembre.

Andiamo allora ad analizzare i due giochi PS4 prossimamente in regalo più nel dettaglio.

PS Plus novembre: Nioh e Outlast 2 in regalo

Tutti gli appassionati della sontuosa trilogia ruolistica di Dark Souls avranno di certo già sentito parlare di Nioh. Il gioco a marchio Koei Tecmo, realizzato dai talentuosi ragazzi di Team Ninja, riprende infatti le meccaniche delle produzioni soulslike di Hidetaka Miyzakai, trascinandoci in una brutale avventura action in cui saremo chiamati ad affinare le nostre abilità, potenziare armi e sconfiggere alcuni dei più feroci antichi demoni del Giappone.

Ambientato nel sanguinoso periodo Sengoku, Nioh ci mette nei panni di un lupo solitario impegnato a combattere per liberare uno spirito guardiano dalle grinfie di uno stregone assetato di potere:

Brandisci spade, lance, shuriken, archi, fucili, la potente magia degli elementi e molto altro ancora, trasformandoti in un inarrestabile guerriero samurai. Sviluppa nuove abilità, trova armature sempre più potenti e perfeziona il tuo stile di gioco mentre esplori città invase, caverne minacciose e porti abbandonati.

Passando al secondo titolo selezionato da Sony per i PlayStation Plus di novembre 2019, si tratta di uno dei survival horror più apprezzati degli ultimi anni, plasmato da Red Barrel dopo l'incredibile successo del primo capitolo.

Outlast 2 ci porta ad immergerci in una disperata lotta per la sopravvivenza in una comunità rurale isolata, mentre siamo sulle tracce di nostra moglie, rapita da una minacciosa setta. Dopo essere scampati alla morte in un incidente in elicottero, ci ritroveremo così a partire per il villaggio in rovina di Temple Gate alla ricerca della nostra amata mentre folli abitanti ci danno la caccia:

Ossessionato dal tuo turbolento passato, dovrai cercare risposte svelando i tenebrosi segreti della città e le distorte ambizioni del suo carismatico leader.

Nioh e Outlast 2 saranno disponibili per il download dal PlayStation Store tra il 5 novembre e il 3 dicembre. Cosa ne pensate della prossima Instant Game Collection? Ha soddisfatto le vostre aspettative?