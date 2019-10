The Witcher: nuovo trailer da Lucca e data di lancio della serie TV

TV News

Durante il Lucca Comics & Games 2019 è stato finalmente rivelato il trailer di lancio e la data d'uscita dello show.

Direttamente dall’evento lucchese è stato finalmente rivelato il trailer in anteprima mondiale di The Witcher, serie TV di Netflix di cui ora sappiamo anche la data d’uscita.

The Witcher arriverà sulla famosa piattaforma di streaming il prossimo 20 dicembre, per un totale di 8 episodi in questa prima stagione. La serie sarà principalmente ispirata ai libri scritti da Andrzej Sapkowsky, autore dei romanzi originali e ospite di quest’edizione del Lucca Comics & Games.

Nel trailer possiamo vedere un focus maggiore sul personaggio di Geralt e sulle scene d’azione e di guerra che saranno presenti nella serie. Possiamo anche notare l’utilizzo dei segni, ossia le capacità magiche da Witcher, e delle tipiche pozioni di potenziamento da parte del personaggio.

La storia seguirà dunque le avventure di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, Witcher solitario che sulla sua strada incontrerà la potente strega Yennefer e la giovane principessa Ciri, custode di un segreto molto importante. Tra i tre personaggi si creerà un forte legame voluto dal destino. Le due attrici Anya Chalotra e Freya Allan che interpretano rispettivamente Yennefer e Ciri, sono anch’esse ospiti dell’edizione 2019 di Lucca Comics & Games.

La storia di The Witcher è ambientata in un mondo fantasy un tempo abitato principalmente dagli elfi, fino all’arrivo di un misterioso cataclisma che ha visto arrivare nuove pericolose creature tramite l’apertura di portali verso altre dimensioni. Tra questi esseri è arrivata anche la razza umana. Secoli dopo gli umani hanno colonizzato l’intero mondo, promuovendo un certo razzismo verso chiunque sia diverso da loro.

Dagli esperimenti con la magia e l’alchimia umana sono nati i Witcher, esseri umani mutati e specializzati nell’uccisione di mostri grazie a sensi e forza migliorata e all’utilizzo di speciali pozioni alchemiche in grado di donare capacità speciali per breve tempo. Geralt è uno di essi, e vaga per il mondo accettando contratti per la caccia di mostri.

Geralt con il tempo ha però imparato a diffidare degli esseri umani, che spesso lo considerano un mostro alla stregua delle stesse creature che è chiamato a cacciare.

Il primo libro dedicato alla saga scritta dall’autore di origini polacche è uscito nel 1992, e si compone in totale di 6 romanzi e 2 raccolte di racconti usciti tra il 1990 e il 2013.

Cosa ne pensate del nuovo trailer presentato a Lucca Comics & Games 2019? La fiamma dell’hype si è accesa in voi in attesa che lo show arrivi il 20 dicembre prossimo?