Overwatch 2 annunciato al BlizzCon 2019: primo trailer e gameplay

di Andrea Guerriero - 01/11/2019 20:49 | aggiornato 01/11/2019 21:11

Con un trailer e i primi scampoli di giocato, Blizzard alza il sipario sul secondo capitolo della sua popolare - e giocatissima! - saga hero shooter.

Dopo aver aperto col botto la sua grande festa annuale con l'annuncio di Diablo 4, Blizzard Entertainment regala nuove emozioni ai suoi tanti fan e più in generale all'intera community geek.

Il BlizzCon 2019 continua infatti con il reveal ufficiale di Overwatch 2, anche lui nell'aria come il quarto capitolo della celebre saga ruolistica. E che allo stesso modo si presenta con un primo trailer dall'alto tasso di spettacolarità:

Overwatch 2 andrà a proporre ai videogiocatori sia elementi PvP come quelli dell'episodio originale - lanciato nel 2016 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e approdato di recente anche su Nintendo Switch -, sia sessioni in PvE, in cui potremo far progredire il nostro eroe e sbloccare le sue abilità peculiari. Si tratta di una novità assoluta per la serie, che nella sua prossima incursione poligonale introdurrà pure diverse missioni da giocare in cooperativa.

Gli autori di Blizzard hanno poi condiviso un trailer di gameplay, confermando che tutti i progressi e gli sbloccabili ottenuti nel primo capitolo potranno essere importati nel secondo all'uscita.

Tra i nuovi personaggi figureranno Sojourn, che verrà presentata con dovizia di particolari durante la BlizzCon di quest'anno, e Echo, un Omnic che abbiamo già avuto modo di conoscere nel corto animato con protagonisti McCree e Ashe, intitolato Rimpatriata.