Bella Thorne e i finti lividi per il look di Halloween: è polemica

Possiamo immaginare che l'intento di Bella non fosse quello di banalizzare o ridicolizzare le vittime di violenza, probabilmente potremmo semplicemente parlare di superficialità. Quale che sia la ragione, la Thorne ha poi mostrato, sempre su Instagram, delle foto che la vedono indossare un diverso travestimento per la notte delle streghe, quello di una sexy girl scout.

