Charlie's Angels: un video dal backstage con le protagoniste del film

Cinema

di Mara Siviero - 04/11/2019 19:02 | aggiornato 04/11/2019 19:06

Manca poco all'arrivo di Charlie's Angels al cinema: intanto, ecco un video dal backstage con le protagoniste e la regista del film.

1 condivisione

Da diversi anni a questa parte, le Charlie’s Angels ci hanno abituato a tutto, anche a tenerci compagnia mentre attendiamo che il film arrivi al cinema il prossimo 9 gennaio 2020.

Con questo nuovo video, che arriva direttamente dal backstage del film, le tre protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e la regista e interprete Elizabeth Banks spiegano cosa le ha portate a realizzare questo film e quale sia il proposito dello stesso.

Oltre al fatto di sentirsi più energiche, per Stewart, Scott e Balinska questa è stata l'occasione per lavorare in team tutto al femminile, arrivando a costruire un legame di sorellanza molto stretto e non solo appartenente al grande schermo.

Del resto, Elizabeth Banks non è esattamente un’artista che si appella al minimo sindacale: anzi, in tutti i suoi film (come Pitch Perfect 2) ha sempre cercato di dare un valore aggiunto alle sue performance (attoriali o registiche che siano) e, soprattutto, a quelle dei suoi colleghi.

Come ha già ampiamente dimostrato, il suo modo di lavorare è preciso, accogliente e in grado di trasmettere tutta quell’energia che la Banks stessa riesce ad incanalare nelle sue tante professioni e che trasmette agli altri.

Basti pensare che per Charlie’s Angels, Elizabeth Banks ha svolto il ruolo di sceneggiatrice, produttrice, regista e anche interprete: insomma, una vera e propria forza della natura che nessun film della saga di Charlie’s Angels ha mai visto prima.

HD SONY Pictures

Grazie a questo video è possibile comprendere come i legami interpersonali siano nati e si siano sviluppati naturalmente lungo la realizzazione del film, dando vita a vere relazioni di amicizia che non possono che restituire sullo schermo tanta genuinità, autenticità, naturalezza e ammirazione l’una per l’altra.

Volendo celebrare il lavoro e qualità che può generare un gruppo composto da sole donne che si supportano tra loro, il franchise viene così rilanciato e riporta in auge le famose Charlie’s Angels, che hanno sempre messo a disposizione le loro abilità investigative e di security per l’agenzia Townsend.

In questo nuovo capitolo – che, chissà, potrebbe essere magari il primo di una lunga serie – l’agenzia è in fase di espansione a livello internazionale: varie squadre di Angeli, ciascuna guidata da un Bosley, sono pronte ad entrare in azione per salvare il mondo.

E voi, quanto attendete questo film?