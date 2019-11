Deadpool 3 arriverà nel 2022 [RUMOR]

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 04/11/2019 11:08 | aggiornato 04/11/2019 11:12

Le chiacchiere sul nuovo film del mercenario Deadpool non si placano!

Secondo gli ultimi rumor sull'Universo Cinematografico Marvel, Disney starebbe già lavorando a Deadpool 3. Probabilmente, questa eventualità non vi stupirà, dato che recentemente Ryan Reynolds ha visitato proprio i Marvel Studios e il regista David Leitch ha aperto alla possibilità a un Deadpool non vietato ai minori. Anche se, proprio per un terzo film, Disney potrebbe fare un'eccezione e lasciare l'etichetta di R-rated al supereroe Marvel.

Secondo il sito americano HN Entertainment, Disney avrebbe registrato un progetto con il nome di Finger Gun Productions LLC. Questo nome fittizio rappresenterebbe il mercenario Deadpool. Una situazione omologa si è verificata recentemente per il nome di lavorazione di Ant-Man 3, ovvero Pym Particles Productions III LLC.

A Finger Gun Productions LLC, è stato associato anche un ramo d'affari identificato con quello di "armi e munizioni", che alluderebbe al ritorno di Wade Wilson (Ryan Reynolds) a causa dell'uso spropositato di armi nei film di Deadpool e alla classica posa di Deadpool - famosa per lo più nei fumetti - che con il pollice e l'indice mima sempre un'arma da fuoco.

Un altro suggestivo collegamento è a Brad Pitt.

Per chi non lo ricordasse, l'attore protagonista del recente C'era una volta a... Hollywood ha partecipato con un cameo a Deadpool 2. Inoltre, in uno dei "suoi" film più famosi, Se7en (di David Fincher del 1995), nei panni del detective David Mills, nomina proprio "armi e munizioni" (in originale guns and ammo) parlando con John Doe (Kevin Spacey), come potete vedere dalla clip qui sotto:

Sotto il nome Finger Gun Productions LLC, quindi, potrebbero nascondersi degli easter egg riconducibili a Deadpool 3 e, forse, a un ritorno di Brad Pitt.

Dopo il successo di Deadpool del 2016 diretto da Tim Miller (Terminator: Destino OScuro), il franchise ha battuto altri record di incasso quando David Leitch ha preso il timone di Deadpool 2. Considerando la popolarità del franchise guidato da Ryan Reynolds, un terzo lungometraggio era più che probabile. Deadpool 3 potrebbe quindi rivelarsi presto uno dei film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e arrivare nei cinema anche nel 2022.

L'opzione Hawkeye

La fonte fornisce anche un'altra opzione, dicendo che Finger Guns Productions LLC potrebbe riferirsi al prossimo progetto legato a Hawkeye. Ovvero alla serie TV prevista per essere disponibile sul servizio streaming Disney+. Ma, considerando che Occhio di Falco utilizza arco e frecce, il collegamento sembra meno probabile.