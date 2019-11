IT: Capitolo 2, da dicembre in Home Video

Cinema

Il Club dei Perdenti è pronto a ritornare a Derry insieme a voi: dal 19 dicembre 2019 IT: Capitolo 2 sarà disponibile in versione Home Video per tutti gli appassionati. Ecco i dettagli.

Siete pronti a tornare a Derry insieme al Club dei Perdenti? Se la risposta è sì, tenete a mente la data del 19 dicembre 2019. Da quel giorno, infatti. IT: Capitolo 2, la seconda parte dell'adattamento cinematografico che Andy Muschietti ha realizzato dell'omonimo best seller di Stephen King, sarà disponibile in digitale e in DVD, Blu-ray e 4K UHD.

Per i più grandi appassionati, inoltre, IT: Capitolo 2 sarà disponibile anche in versione steelbook da collezione in Blu-ray, con disco bonus in prezioso packaging da collezione.

Ipreordini per la pellicola di Muschietti sono già disponibili in formato Digitale su Apple TV e per le versioni DVD, Blu-ray e 4K UHD su Amazon.

Per quanto riguarda la versione digitale, IT: Capitolo 2 sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio su iTunes, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e, solamente a noleggio, su Infinity e SKY Primafila.

Le versioni Blu-ray e 4K UHD di IT: Capitolo 2

Sia la versione in Blu-ray che quella 4K UHD presentano i medesimi contenuti speciali, che sono:

Documentari: The Summers of IT: Chapter One, You'll Float Too e Chapter Two, IT Ends

Two, IT Ends

Featurette Dietro le Quinte: This Meeting of the Losers' Club Has Officially Begun - Pennywise Lives Again! - Finding the Deadlights.

Begun - Pennywise Lives Again! - Finding the Deadlights.

Commento audio del regista Andy Muschietti

Potrete però optare anche per la classica, ma eterna, versione DVD della pellicola:

IT: Capitolo 2 in versione DVD

Chi sceglierà il DVD, però, potrà gustarsi un solo contenuto speciale:

• Featurette Dietro le quinte: Finding the Deadlights

Come abbiamo accennato sopra (per un bel regalo da fare a se stessi o ad amici sopraffini) IT: Capitolo 2 sarà disponibile anche in un'elegante versione steelbook, che farà felici i grandi fan di Stephen King e di questo adattamento che sicuramente diventerà un piccolo, grande, cult di genere anche grazie allo straordinario cast che vi ha preso parte.

IT: Capitolo 2 in un'elegante versione Steekbook

Vietato ai minori di 14 anni, e con una durata di ben 169 minuti, IT: Capitolo 2 è interpretato da James McAvoy ("Split", "Glass") nel ruolo di Bill, dalla candidata al premio Oscar Jessica Chastain ("Mama") nel ruolo di Beverly, da Bill Hader nei panni di Richie, da Isaiah Mustafa come Mike, da Jay Ryan nel ruolo di Ben, da James Ransone nel ruolo di Eddie e da Andy Bean nel ruolo di Stanley.

In questa seconda parte della storia adattata da Muschietti sono ormai trascorsi ben 27 anni dagli eventi del primo film, con Pennywise momentaneamente sconfitto dai Perdenti.

Diventati adulti, ed ognuno con una propria vita e problemi irrisolti ancora da affrontare, i nostri protagonisti torneranno a Derry, richiamati da Mike (l'unico rimasto a vivere nella loro inquietante cittadina natale), in virtù di una promessa fatta anni addietro: tornare a casa se Pennywise si fosse risvegliato dal suo letargo per spaventare e uccidere ancora. E così è stato. I protagonisti sono ora costretti ad affrontare le loro paure una volta e per tutte, per mettere la parola fine ad un incubo che è durato davvero per troppo tempo.

Mettetevi dunque comodi: il ritorno a Derry è davvero vicino.