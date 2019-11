Joker, Joaquin Phoenix apre al possibile sequel del film

Cinema

di Alessandro Zoppo - 04/11/2019 11:22 | aggiornato 04/11/2019 11:26

"Molto prima dell'uscita, prima che sapessimo che sarebbe stato un successo enorme, abbiamo parlato di possibili sequel": parola di Joaquin Phoenix.

Un seguito di Joker è davvero necessario, visto soprattutto il suo finale, o sarà l'ennesimo sequel di cui non sentivamo il bisogno? La domanda sull'eventuale secondo capitolo di Joker serpeggia da settimane tra i fan. Ad agitare le acque ci pensa adesso Joaquin Phoenix, che in un'intervista concessa al Los Angeles Times apre alla possibilità di proseguire il racconto delle avventure di Arthur Fleck.

Complice il successo globale del film di Todd Phillips, ad un passo dal miliardo di dollari d'incassi, è inevitabile che Warner Bros. punti ad un seguito. Phoenix ammette in realtà che ben prima di dare uno scossone bello forte alla calma piatta delle sale mondiali, lui e Phillips avevano pensato a non lasciare Joker come un unicum senza alcun seguito.

Molto prima dell'uscita e prima che sapessimo che sarebbe stato un successo enorme, abbiamo parlato di possibili sequel. Durante la seconda o la terza settimana di riprese, ho chiesto a Todd: 'Quando puoi cominciare a lavorare ad un sequel? C'è ancora troppo da esplorare qui'. Scherzavo, ma non più di tanto.

Ma Phoenix non si ferma qui.

L'attore racconta, con la consueta ironia, come immagina Phillips al lavoro con questo ipotetico Joker 2.

Praticamente ho detto a Todd: 'Potresti prendere il personaggio di Arthur e metterlo in ogni film'. Allora ho fatto un servizio fotografico con il fotografo di scena e abbiamo realizzato dei poster nei quali abbiamo photoshoppato Joker in dieci film classici: Rosemary's Baby, Toro scatenato, Yentl… Se li vedessi, penseresti anche tu: 'Guarderei quel film!'. Yentl con Joker? Sarebbe fantastico.

Phillips conferma questa pazza versione dei fatti.

Il regista rivela che sul set Phoenix gli ha messo sotto gli occhi i poster di Forrest Gump e Una notte da leoni con Joker protagonista. Quando torna serio, non nasconde però la possibilità di un sequel.

Non ne abbiamo parlato tantissimo. Abbiamo soltanto affrontato il fatto che se mai ne facessimo uno – e non sto dicendo che lo stiamo preparando perché non lo stiamo facendo – non sarebbe un film folle e selvaggio sul 'Clown Principe del Crimine'. Una cosa del genere non ci interessa. Se un sequel si farà, dovrà avere una risonanza tematica con l'originale.

Secondo Phillips, sarà difficile ricreare l'atmosfera che si è generata sul set di Joker. Ma un modo per realizzare un sequel all'altezza c'è.

Ultimamente ho pensato molto al perché il film si sia connesso al pubblico, al di là di tutto il rumore e la confusione dell'ultimo mese e mezzo. Credo che la ragione di questa risonanza con gli spettatori sia ciò che succede sotto il film. Molti film raccontano la scintilla, il nostro è invece sulla polvere da sparo. Se riuscissi a catturare di nuovo in modo reale questa sensazione, sarebbe interessante.

Dovesse andare in porto, quello di Joker sarebbe uno dei sequel più attesi e una delle epopee più catalizzanti di sempre?