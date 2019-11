CinemaCelebrity

di Matteo Tontini - 04/11/2019 14:30 | aggiornato 04/11/2019 14:34

L'attrice pensava di non meritare l'ambita statuetta alla migliore attrice.

L'originale Mary Poppins, Julie Andrews, nel corso di una puntata del The Graham Norton Show ha dichiarato di aver nascosto l'Oscar perché sentiva di non meritarlo. Fu proprio la parte nel celebre musical Disney che permise all'attrice di aggiudicarsi la statuetta nel 1964.

La Andrews, che ottenne una nomination anche l'anno successivo grazie a Tutti insieme appassionatamente, ha così dichiarato:

Ho tenuto l'Oscar in soffitta per molto tempo perché pensavo di averlo ricevuto come un regalo di benvenuto a Hollywood e non mi sentivo degna di questo. Il grande successo che ho riscosso alle prime fasi della mia carriera mi ha mandato in terapia. Ho imparato che si deve lavorare nel modo giusto e onorare i film che si stanno realizzando. Questo è un grande dono, ma comporta un sacco di obblighi.

Non fu soltanto il successo iniziale a portare la Andrews a vivere in uno stato confusionale e a vedere tutto nero, ma anche il divorzio dal primo marito, avvenuto nel 1967. Alla donna, ora 84enne, venne chiesto di partecipare a Il ritorno di Mary Poppins, ma declinò la proposta per evitare di distogliere le attenzioni da Emily Blunt, protagonista del sequel. È probabile che Julie Andrews dovesse recitare nei panni della signora dei palloncini, ruolo alla fine affidato ad Angela Lansbury.

La Andrews è stata protagonista di Julie's Greenroom, un programma per bambini in età prescolare distribuito da Netflix a marzo 2017. Tra gli ultimi suoi lavori si annoverano inoltre alcuni doppiaggi: ha prestato la voce alla madre di Gru in Cattivissimo me e al Karathen, il mostro marino con cui si rapporta Aquaman. Era inoltre pronta a recitare in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, ma ha rivelato di dover abbandonare il lavoro per via dei numerosi antidolorifici che stava assumendo in seguito a un intervento chirurgico alla caviglia.

