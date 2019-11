La vera casa di Harry Potter a Godric's Hollow si può affittare

Curiosità

04/11/2019

I fan di Harry Potter possono vivere nella vera Godric's Hallow e nemmeno a prezzi proibitivi!

De Vere House, situata nel villaggio medievale di Lavenham, nel Suffolk in Inghilterra, è una proprietà che risale a 600 anni fa e che adesso si può affittare.

La struttura, apparsa nel film del 2010 Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1, ha fornito un luogo importante per la comunità di maghi della saga di Harry Potter. Nel film il nome del paese, Godric's Hollow, che ospita la struttura proviene da uno dei suoi più famosi abitanti, ovvero il mago Godric Grifondoro. Inoltre, Godric's Hollow è il luogo dove è sono nati sia Albus Silente che Harry Potter e dove i genitori di quest'ultimo, Lily e James Potter, sono stati uccisi da Voldemort.

Nel tweet qui sotto potete vedere alcune foto del lussuoso interno della casa:

De Vere House, di proprietà di Jane e Tony Ranzetta, è stata trasformata in un bed and breakfast con caratteristiche d'epoca, tra cui la struttura in legno, caminetti, dipinti murali e una rara scala a chiocciola in pietra con corrimano in mattoni intagliati. Un pernottamento in una camera a baldacchino, con bagno privato, vi farà spendere 110 sterline. Avrete il vostro salotto privato con un accogliente camino a legna e un giardino nel cortile. La colazione all'inglese è inclusa nel prezzo.

Qui sotto potete vedere una fan, fotografata proprio davanti la De Vere House:

La struttura del 14esimo secolo è anche una meta per provetti Acchiappafantasmi e/o appassionati di spiriti! Infatti, secondo quanto dichiara il proprietario Ranzetta, la casa ha alle spalle tante storie di fantasmi e sarebbe tutt'ora infestata da Becky, un poltergeist buono, che si limita ad aggirarsi per casa, accendere e spegnere la radio o la TV.

Per quanto riguarda il collegamento con la saga del maghetto più famoso del grande schermo, Ranzetta sostiene che la scrittrice J. K. Rowling conosceva la struttura poiché, mentre scriveva il primo libro, aveva una amica che viveva proprio a Lavenham.

Per ulteriori informazioni e per prenotare vi rimandiamo al sito ufficiale airbnb.

Qui sotto potete vedere una scena tratta dal penultimo film della saga principale. Harry (Daniel Radcliffe) ed Hermione (Emma Watson) si recano nella città natale di Albus Silente per provare a recuperare la spada di Grifondoro:

I fan di Harry Potter possono trovare una riproduzione della De Vere House al Warner Bros. Studio Tour di Londra. Per rimanere sul suolo italiano, si può vivere l'esperienza con il magico mondo di Harry Potter nel pub a tema in Sicilia e si può visitare la casa-vacanze a Matera.

Immagine di copertina, CC BY 2.0, Martin Pettitt/Flickr