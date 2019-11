Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani per il film su Gucci di Ridley Scott

Cinema

04/11/2019

Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, in un film diretto da Ridley Scott.

Dopo il grandioso successo di A Star is Born, che le ha regalato anche una candidatura all’Oscar per la Miglior attrice protagonista, Lady Gaga è pronta a tornare sul grande schermo in un film di primo piano.

La cantante e attrice, infatti, interpreterà Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci in un film dedicato allo stilista italiano diretto da Ridley Scott.

Il regista americano, dopo Tutti i soldi del mondo, è pronto ad indagare nuovamente uno degli eventi che hanno fatto la storia del crimine italiano.

In questo caso, Miss Germanotta vestirà i panni della Reggiani, abbandonata dopo dodici anni di matrimonio da Maurizio Gucci - nipote di Guccio Gucci, fondatore della famosa casa di moda - nel 1985 per una donna più giovane.

Questo evento convinse la Reggiani ad orchestrare l’assassinio dell’ormai ex-marito, avvenuto sulle scale del suo ufficio nel 1995. Dopo aver agito con il soprannome di Vedova Nera, ha scontato 18 anni in carcere – invece di 29, poi abbassati a 26 - per poi essere rilasciata nel 2016.

La storia riguardo l’assassinio di Gucci è scritta da Roberto Bentivegna e si basa sul libro di Sara Gay Forden intitolato La saga dei Gucci. Creatività, imprenditorialità, innovazione e follia.



Ridley Scott produrrà il film insieme a Giannina Scott e la sua Scott Free Productions, oltre ad essere il regista della pellicola.

Come riportato da Deadline, sembra che sia stata la stessa Giannina Scott ad interessarsi al dramma circoscritto alla famiglia Gucci, inerente agli anni in cui Maurizio Gucci, dopo aver avuto due figlie con la Reggiani (Alessandra e Allegra) decide di lasciarla per Paola Franchi. Il sentimento di vendetta della donna culminò con l’omicidio e, oltre a lei, vennero condannate anche altre persone, tra cui Pina Auriemma (una sedicente maga e amica della Reggiani) e i due sicari.

Questo progetto arriverà subito dopo la fine delle riprese di The Last Duel, film diretto sempre da Scott per Disney -Fox e che vede protagonisti Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver.

