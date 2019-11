The New Pope, il nuovo teaser trailer con John Malkovich e Jude Law

TV News

di Alice Grisa - 04/11/2019 12:09 | aggiornato 04/11/2019 12:14

A gennaio sul piccolo schermo tornerà Sorrentino con The New Pope. John Malkovich affiancherà Jude Law nel ruolo di un alto prelato pieno di sé e presuntuoso.

Dopo il successo di The Young Pope (2016), i fan di Paolo Sorrentino contano le ore all’arrivo di The New Pope, secondo capitolo della serie sul mondo del Vaticano, con protagonisti Jude Law e John Malkovich. È proprio Malkovich ad aprire il nuovo trailer della serie, con una voce che emerge tra i rintocchi delle campane.

Tutti nel mondo dovrebbero sapere chi è il Papa. Non è vanità, è necessità.

La new entry si affiancherà a Lenny Belardo. Non sappiamo esattamente come si evolverà il personaggio di Malkovich, il New Pope che subentrerà a quello interpretato da Jude Law nella prima stagione. Lo vediamo, nel trailer, in momenti solenni e formali mentre si sposta tra Roma e Venezia. Vanitoso e presuntuoso, queste sono le caratteristiche del nuovo prelato, come scopriamo da queste prime scene.

HD Sky Nuovi arrivi in The New Pope

The New Pope è una serie in 9 episodi scritti da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises. Ogni episodio è stato diretto dal Premio Oscar Sorrentino.

L’inconfondibile stile visionario del regista italiano accompagna le prime sequenze di The New Pope, dove scorgiamo l’agire di Malkovich, il "nuovo papa".

Alla fine del breve video però ricompare Lenny, che era stato anticipato (in micro-costume) dal teaser presentato a Venezia.

HD Sky Il Vaticano in The New Pope

Alcuni dei membri del cast di The Young Pope, come Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, torneranno anche nella seconda stagione, insieme a new entry come gli iconici Sharon Stone e Marilyn Manson.

The New Pope sarà disponibile su Sky dal gennaio 2020.