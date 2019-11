Un Godzilla a grandezza naturale dominerà un parco a tema in Giappone

Curiosità

di Giuseppe Benincasa - 04/11/2019 15:45 | aggiornato 04/11/2019 15:49

La versione full-size di Godzilla terrorizzerà presto i visitatori di un parco a tema in Giappone!

2 condivisioni

Il mondo è finalmente pronto ad accogliere Godzilla! Il Re dei mostri verrà realizzato in una scala 1:1 e posizionato come attrazione principale del parco a tema che sarà pronto in Giappone nel 2020.

I visitatori, secondo la descrizione ufficiale del sito giapponese IT Media, potranno entrare dentro la bocca aperta di Godzilla, che li condurrà in un fantastico (ma forse anche spaventoso) tour!

Il parco verrà realizzato sull'isola giapponese di Awaji Island. L'attrazione sembra che verrà chiamata Godzilla Interception Operation - National Godzilla Awajishima Research Center, e sarà lunga 120 metri. Il design è basato sul Godzilla apparso nell'amato film giapponese diretto da Hideaki Anno e Shinji Higuchi nel 2016, dal titolo Shin Godzilla.

Il video che apre questo articolo mostra un breve annuncio sull'arrivo di Godzilla.

Qui sotto, invece, potete vedere alcune foto del modellino rappresentativo di come verrà realizzata l'installazione nel parco a tema. Il progetto prevede che Godzilla fuoriesca dal suolo nella sua forma intera. Inoltre, tra le foto, c'è anche quella del poster:

I visitatori, oltre che camminare dentro la bocca del Dio Godzilla, avranno la possibilità di partecipare a diversi giochi e missioni divertenti.

In attesa di aspettare che Godzilla fuoriesca dal terreno in Giappone, i fan possono festeggiare i 65 anni del Re dei mostri con lo spettacolare cofanetto realizzato dall'azienda americana The Criterion Collection. Il cofanetto, disponibile dal 29 ottobre 2019, contiene i primi 15 lungometraggi di Godzilla.

Per quanto riguarda il cinema, invece, Godzilla è stato protagonista del più recente Godzilla II: King of the Monsters, insieme ai mostri King Ghidora, Mothra e Rodan. Nello stesso anno dell'apertura del parco, il 2020, verrà rilasciato nei cinema anche Godzilla vs. Kong, il film che metterà l'uno contro l'altro due icone del cinema formato mostro!