A Christmas Carol: il trailer della miniserie con Guy Pearce

di Mara Siviero - 05/11/2019 12:33 | aggiornato 05/11/2019 12:37

Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivato il trailer di A Christmas Carol, la miniserie britannica dai toni dark che vede Guy Pearce nei panni del protagonista.

A Christmas Carol è uno dei racconti di Charles Dickens che risulta parecchio inflazionato, soprattutto se si pensa alla grande quantità di adattamenti televisivi e cinematografici che si sono susseguiti nel corso degli anni (tra cui l’adattamento musicale per un film con Will Ferrell e Ryan Reynolds che verrà realizzato a breve)

Tuttavia, ciò che ha sempre caratterizzato la novella dell’autore britannico - e che non è forse mai stato elaborato a pieno nei vari adattamenti - è l’elemento orrorifico intrinseco alla storia.

Dal trailer di A Christmas Carol, dunque, è possibile comprendere come la miniserie targata BBC guarderà a questi fattori horror che fanno parte dello scritto di Dickens, mentre Guy Pearce, nei panni del protagonista, il crudele Ebenezer Scrooge, dovrà confrontarsi con gli spiriti del Natale passato, presente e futuro.

Ideata dal creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, questa trasposizione dai toni dark resterà comunque fedele alla trama: al miserabile e rude Ebenezer Scrooge, ricco, avido ed egoista, verranno a far visita tre spiriti che costringeranno il banchiere ad osservare il passato, presente e futuro della Vigilia di Natale. Se egli non dovesse cambiare i suoi modi malvagi, sarà condannato per l’eternità.

Ciò che distanzia questo adattamento dagli altri, è proprio la sua componente inquietante. Come riportato da /Film, BBC ha descritto questa miniserie come “un’immersione inquietante, allucinata e da brividi lungo la schiena nell’anima oscura di Scrooge”.

Il cast, oltre alla presenza di Pearce nei panni di Scrooge e Andy Serkis in quella del fantasma del Natale passato, vede la presenza di Stephen Graham nel ruolo di Jacob Marley, Charlotte Riley in quello di Lottie e Joe Alwyn nei panni di Bob Cratchit. A loro di aggiungono Vinette Robinson nel ruolo di Mary Cratchit, Jason Flemynd in quello del fantasma del Natale futuro, Kayvan Novak in quello di Ali Baba e Lenny Rush nei panni di Tim Cratchit.

A Christmas Carol, miniserie che verrà rilasciata il prossimo dicembre e che si svolgerà lungo un arco narrativo composto da tre episodi, è un progetto prodotto da Steven Knight, Tom Hardy e Ridley Scott per BBC One, mentre la regia è nelle mani di Nick Murphy.

Le premesse sembrano molto buone e l'attesa di fa sentire: voi, cosa ne pensate?