Bomba inesplosa sul set degli Eterni: evacuati Angelina Jolie e Richard Madden

L'uscita de Gli Eterni è prevista negli Stati Uniti, e probabilmente anche in Italia, per il mese di novembre 2020. Il film farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe .

L'ordigno - probabilmente di origine nazista - è rimasto intatto per chissà quanto tempo e, a seguito di sollecitazioni dovute alla massiccia presenza di persone sul set, avrebbe potuto esplodere da un momento all'altro. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio grazie al tempestivo intervento degli artificieri.

Secondo quanto riportato dal sito The Sun , lo staff del lungometraggio Marvel Studios, Gli Eterni , ha scoperto una bomba inesplosa sui luoghi delle riprese. Dal set, il cast guidato da Angelina Jolie e Richard Madden e gli addetti ai lavori sono stati evacuati e l'ordigno è stato messo in sicurezza dagli esperti.

