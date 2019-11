Evangeline Lilly si rasa a zero: le foto sui social

Celebrity Lost

di Giuseppe Benincasa - 05/11/2019 12:21 | aggiornato 05/11/2019 12:25

La star di Lost e di Avengers: Endgame si è rasata a zero!

Evangeline Lilly ha scioccato i fan quando ha rivelato di essersi tagliata i capelli a zero! L'attrice canadese, nota per il suo lavoro sulla serie TV cult Lost ha svelato il nuovo look su Instagram. Lilly ha pubblicato sul proprio profilo un selfie in auto in una bella giornata di sole, proprio come lei scrive nel testo:

Ciao mondo. È una bellissima giornata.

Oltre al nuovo look, l'attrice ha mostrato - in due video in timelapse - anche il processo del taglio, per il quale è stata ovviamente aiutata:

La star del Marvel Cinematic Universe, dove interpreta Hope van Dyne / The Wasp, non ha specificato se il nuovo look sia stato richiesto da un nuovo ruolo o se si tratta solamente di un cambio dettato dal proprio gusto. In ogni caso, si può affermare che la sua bellezza resta intatta, così come affermano la maggior parte dei commenti pubblicati nel post.

Recentemente Evangeline Lilly si è detta contraria a un reboot di Lost, ovvero l'ultima serie TV a cui ha preso parte. Poi si è dedicata al cinema in film importanti come The Hurt Locker, rper la regia di Kathryn Bigelow (2009), Real Steel, per la regia di Shawn Levy (2011), la trilogia de Lo Hobbit diretta da Peter Jackson e, ovviamente, i primi due film Marvel Studios di Ant-Man e il film campione di incassi Avengers: Endgame. Prossimamente, potrebbe far parte anche del terzo film di Ant-Man già confermato e nel 2020 apparirà nel film Happy Life scritto e diretto da David Stassen.