Il mese di novembre è all'insegna del grande cinema e di una programmazione ricca (ricchissima) di novità. Da L'ufficiale e la spia a Frozen II - Il regno di Arendelle, in calendario ci sono film davvero per tutti.

A poco meno di due mesi da Natale, la programmazione in sala scalda i motori. Dagli attesi sequel Frozen II - Il regno di Arendelle e Zombieland - Doppio colpo, al drammatico (e adrenalinico) Le Mans '66 - La grande sfida, fino allo storico L'ufficiale e la spia, la programmazione è ricca di titoli davvero per tutti.

Consultate qui l'elenco completo dei film in uscita a novembre 2019 e scoprite cosa vi aspetta al cinema!

Animazione

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Data di uscita: 7 novembre 2019

Tonio, l'erede del Grande Re degli Orsi in Sicilia, viene catturato dai cacciatori. Deciso a liberare il figlio e spinto anche da un inverno molto rigido, che minaccia una carestia, il padre Leonzio decide di scendere dalle montagne nella piana abitata dagli uomini. Con il suo esercito e il prezioso aiuto di un mago, il re ritrova Tonio e sconfigge i nemici. Ma non ci vuole molto perché si renda conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

Frozen II - Il segreto di Arendelle

Data di uscita: 27 novembre 2019

La città di Arendelle ha (ri)trovato la pace ed Elsa e Anna sono felici insieme a Kristoff, Olaf e Sven. Ma la serenità della giovane regina viene turbata da una misteriosa voce, che risveglia in lei nuovi, enormi poteri. Decisa a scoprire chi le sta parlando e perché e per proteggere Arendelle e il suo popolo, Elsa rivela ad Anna della voce e con la sorella e gli amici parte alla scoperta della sue origini. Ma il viaggio si rivelerà molto pericoloso.

Se siete fan di Elsa, Anna e delle loro avventure, non perdetevi l'articolo dedicato e l'anteprima della nuova canzone del film.

Altri film di animazione in uscita a novembre 2019

Deep - Un'avventura in fondo al mare

Data di uscita: 7 novembre 2019

Pupazzi alla riscossa

Data di uscita: 14 novembre 2019

Ploi

Data di uscita: 21 novembre 2019

Azione

Le Mans '66 - La grande sfida

Data di uscita: 14 novembre 2019

La Cavallino Rosso è l'assoluta protagonista della 24 Ore di Le Mans. La scuderia di Enzo Ferrari conquista il titolo dal 1960 al 1965 e nel 1963 la Ford Motor Company cerca di acquistarla. Di fronte al netto rifiuto di Ferrari, Henry Ford II decide di costruire un'automobile più veloce di quella dell'avversario e ingaggia Carroll Shelby, un ex pilota che ha abbandonato le corse a causa di una grave patologia cardiaca e si è reinventato progettista. Shelby coinvolge nell'impresa Ken Miles, fidato collaudatore e pilota di talento, ma anche uomo dal carattere a dire poco complicato. Riusciranno i due a vincere la sfida con Ferrari?

Scoprite di più nell'approfondimento su MondoFox e nei giudizi degli spettatori che hanno visto la pellicola al Telluride Film Festival.

Avventura

Ailo - Un'avventura tra i ghiacci

Data di uscita: 14 novembre 2019

Quando nasce, una renna impiega 5 minuti per alzarsi sulle zampe e 5 per camminare. E poi di nuovo altri 5 per imparare a nuotare. In 16 mesi e 4 stagioni, Ailo si trasforma da cucciolo in giovane adulto pronto ad affrontare il mondo. Un mondo bellissimo, ma non privo di pericoli.

Biografici

Una canzone per mio padre

Data di uscita: 7 novembre 2019

Grenville, Texas, 1985. Ad appena 10 anni, Bart viene abbandonato dalla madre, che lascia il marito violento e se ne va di casa. Innamorato della compagna di scuola Shannon, il ragazzino cresce coltivando la passione per la musica e seguendo le orme del padre nel football. Ma a 18 anni, a causa di un brutto incidente, la sua carriera sportiva finisce bruscamente. Bart trova una nuova strada nel canto e fonda il gruppo di Christian Rock MercyMe. Poco alla volta, il giovane e la sua band iniziano a farsi conoscere, fino a raggiungere il successo con una canzone molto personale, Can Only Imagine.

Altri film biografici in uscita a novembre 2019

Il peccato - Il furore di Michelangelo

Data di uscita: 28 novembre 2019

Commedie

La Belle Époque

Data di uscita: 7 novembre 2019

Victor e Marianne sono una coppia al capolinea. Disegnatore disoccupato lui, psicanalista dispotica lei, vorrebbero l'uno tornare al passato e l'altra andare oltre nel futuro. Alla fine, Marianne caccia di casa Victor e all'uomo non resta altro che cercare consolazione nella curiosa agenzia Time Traveller, che permette di vivere o rivivere una data epoca con incredibili e accuratissimi allestimenti. Victor sceglie di tornare nel 1974, al giorno in cui ha conosciuto Marianne in una café di Lione chiamato La belle époque. L'incontro con l'attrice che interpreta la ex compagna a 20 anni cambierà per sempre lui e la sua vita.

Cetto c'è, senzadubbiamente

Data di uscita: 21 novembre 2019

A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra, Cetto la Qualunque si è trasferito in Germania, dove non fa più politica, ma è un imprenditore di successo. Tuttavia, anche se è titolare di una catena di ristoranti che macinano clienti e guadagni e ha un bella compagna tedesca (con contorno di suoceri neonazisti) non può dimenticare la terra natia. Così, quando le condizioni di salute dell'amata zia che lo ha cresciuto si aggravano, torna in Italia. E proprio l'anziana donna gli fa una rivelazione sconcertante e dai risvolti... irresistibilmente catastrofici!

Vi incuriosisce? Allora non perdetevi la clip sul protagonista e suo figlio Melo.

Un giorno di pioggia a New York

Data di uscita: 28 novembre 2019

Gatsby e Ashleigh sono due giovani innamorati. Aspirante giornalista lei e aspirante attore lui, organizzano un weekend a New York (città natale di Gatsby), perché Ashleigh ha ottenuto una intervista con un importante regista che sta vivendo un momento di crisi. Gatsby sogna di fare conoscere alla ragazza che ama la "sua" New York, oltre che la sua famiglia, ma il fine settimana prende da subito una piega inaspettata e finisce con il travolgere i due giovani. L'amore di Gatsby e Ashleigh riuscirà a reggere l'onda d'urto di molteplici imprevisti e dell'incontro inaspettato con un artista maturo e un'attrice affascinante?

Per maggiori informazioni, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

Nati 2 volte

Data di uscita: 28 novembre 2019

Maurizio è un transgender che da 25 anni si è imposto un volontario esilio a Milano. Ma il passato torna a bussare alla sua porta quando la madre muore improvvisamente ed è costretto a tornare al paese d'origine, Foligno. Il viaggio diventa l'occasione per il giovane di affrontare la decisione presa da adolescente di fuggire da un posto e una identità, quella di Teresa, che sentiva che non gli appartenevano. Soprattutto, significa un confronto con Giorgio, il fidanzato di un tempo al quale Maurizio non riesce a rivelare il suo segreto. La svolta arriva dall'incontro con la focosa paladina dei diritti civili Paula.

Altre commedie in uscita a novembre 2019

The Bra - Il reggipetto

Data di uscita: 14 novembre 2019

Come se non ci fosse un domani

Data di uscita: 14 novembre 2019

Sono solo fantasmiData di uscita: 14 novembre

Data di uscita: 14 novembre

Gamberetti per tutti

Data di uscita: 21 novembre 2019

Documentari

Bellissime

Data di uscita: 18 novembre 2019

Cristina e le figlie Giovanna, Francesca e Valentina vivono la loro vita nel culto della (propria) bellezza. Tutte e tre sono ossessionate dall'apparenza e dall'apparire e hanno come obiettivo di lavorare nel mondo della moda, dell'intrattenimento e dello spettacolo. Cristina vuole diventare ballerina di pole dance nei locali a Ibiza, Giovanna e Francesca si confrontano con gli spietati parametri del fashion e Valentina aspira alla celebrità dei reality.

Altri documentari in uscita a novembre 2019

Citizen Rosi

Data di uscita: 18 novembre 2019

Drammatici

Le ragazze di Wall Street - Business Is Business

Data di uscita: 7 novembre 2019

Ramona, Destiny e Diamon sono tre spogliarelliste e ballerine di lap dance del locale più rinomato di Wall Street. I loro affari vanno bene, molto bene, fino a settembre 2008, quando la crisi finanziaria finisce con il travolgere anche loro. Ma anziché lasciarsi sopraffare, Ramona, Destiny e Diamon decidono di reagire e creano un vero e proprio business basato sull'adescare, drogare e rapinare facoltosi clienti. L'impresa è un successo, ma il giro di soldi milionario delle tre finisce con il dare inevitabilmente nell'occhio.

Se volete saperne di più, non perdetevi l'approfondimento su MondoFox. E scoprite perché Jennifer Lopez è in odore di Oscar per il ruolo di Ramona.

Motherless Brooklyn - I segreti di una città

Data di uscita: 7 novembre 2019

New York, anni '50. Lionel Essrog lavora per Frank Musso, un detective privato che l'ha salvato dall'orfanotrofio. Lionel ha una memoria prodigiosa, una capacità fuori dal normale nel vedere i collegamenti e una lealtà incrollabile. Qualità che lo hanno reso un collaboratore indispensabile per Frank. Ma Lionel è anche affetto dalla Sindrome di Tourette e nella sua testa sente la voce di uno spiritello che gli fa produrre suoni, versi e parolacce senza controllo. Quando Frank viene ucciso, tocca a Lionel mettere insieme i pezzi del puzzle per scoprire il movente e i mandanti dell'omicidio.

Attraverso i miei occhi

Data di uscita: 7 novembre 2019

Enzo è il cane del pilota di corse automobilistiche Danny. Tra i due è stato feeling al primo sguardo e le loro esistenze corrono su binari paralleli. Enzo è con Danny durante le vittorie e le sconfitte, lo guarda fare da insegnante alle nuove leve e innamorarsi di Eve. Il cucciolo è presente nel momento più felice della vita del suo padrone, la nascita della figlia Zoe, e anche in quello più triste, quando nell'esistenza di Danny entrano la malattia e la morte. Le loro vite sono in simbiosi, ma anche l'amicizia più profonda deve piegarsi alla legge del tempo.

Per maggiori informazioni, date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.

Light of My Life

Data di uscita: 21 novembre 2019

In un mondo in cui un virus ha ucciso gran parte della popolazione femminile, un padre e sua figlia sono costretti a un continuo vagabondaggio tra boschi e case disabitate. Per la sua sicurezza, la ragazzina è costretta a fingersi un maschio ogni volta che entra in contatto con altri sopravvissuti. Ma il tempo passa e la pubertà avanza e per l'uomo e sua figlia sopravvivere diventa sempre più complicato.

Parasite

Data di uscita: 7 novembre 2019

Ki-woo vive con i genitori Ki-taek e Chung-sook e la sorella Ki-jung in un modesto appartamento sotto il livello della strada. Le condizioni abitative sono difficili, ma l'affetto che lega la famiglia e l'orgoglio e la risolutezza con cui tutti si danno da fare per sbarcare il lunario rendono la situazione sopportabile. Un'inaspettata svolta arriva quando Ki-woo ottiene il ruolo di insegnante di inglese per la figlia di una famiglia ricca, i Park. Il giovane viene pagato bene e decide di condividere l'occasione di riscatto con la sorella, facendola passare per una insegnante di disegno e suggerendo ai Park di assumerla per incoraggiare le doti artistiche del figlio più piccolo.

Scoprite di più sul film vincitore della Palma d'Oro a Cannes nell'approfondimento su MondoFox.

Altri film drammatici in uscita a novembre 2019

Ira

Data di uscita: 5 novembre 2019

Aspromonte - La terra degli ultimi

Data di uscita: 21 novembre 2019

A Tor Bellamonica non piove mai

Data di uscita: 28 novembre 2019

Eventi

The Irishman

Data di uscita: 4, 5, 6 novembre 2019

Frank Sheeran è un veterano della Seconda Guerra Mondiale, un autista di camion e un uomo affidabile. Qualità che gli conquistano i favori del boss della mafia di Filadelfia, Russell Bufalino. Le famiglie dei due stringono un legame di profonda amicizia e Russell presenta Frank al famoso capo del sindacato dei camionisti, Jimmy Hoffa. Anche Jimmy rimane folgorato da Frank e lo ingaggia come suo guardaspalle, consigliere e confidente. Insieme, i tre scrivono una indelebile quanto controversa pagina di storia americana.

Se vi incuriosisce, non perdetevi l'articolo su MondoFox. E neppure la polemica sul film tra Mickey Rourke e Robert De Niro.

#AnneFrank. Vite parallele

Data di uscita: 11, 12, 13 novembre 2019

Come sarebbe stata la vita di Anne Frank se fosse sopravvissuta ad Auschwitz e Bergen Belsen? L'esistenza della ragazzina che non ha mai smesso di credere nel futuro, anche quando il suo stava per essere cancellato per sempre, si intreccia con quella di altre 5 sopravvissute all’Olocausto: Arianna Szörenyi, Sarah Lichtsztejn-Montard, Helga Weiss e le sorelle Andra e Tatiana Bucci.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'approfondimento su MondoFox.

Altri eventi in uscita a novembre 2019

The Royal Ballet - Concerto Enigma Variations - Raymonda Act III

Data di uscita: 5 novembre 2019

Depeche Mode: Spirits in the Forest

Data di uscita: 21, 22, 23 novembre 2019

Frida - Viva la Vida

Data di uscita: 25, 26, 27 novembre 2019

Horror

Zombieland - Doppio colpo

Data di uscita: 14 novembre 2019

Sono passati 10 anni da quando si sono incontrati e Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock sono ormai una solida famiglia... disfunzionale. I 4 (soprav)vivono nel mondo in balia degli zombie con le regole di Columbus, molte armi, cinismo in abbondanza e ironia scorretta a fiumi. Insieme arrivano a conquistare... la Casa Bianca. Ma l'apocalisse non è rose e fiori come sembra. Nuovi incontri e nuovi nemici insidiano l'equilibrio di Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock. Oltre a dei pericolosi zombie sempre più evoluti, ribattezzati T-800 in onore di Terminator.

Siete fan della saga? Allora non perdetevi l'articolo dedicato su MondoFox, l'approfondimento sugli zombie T-800 e le dichiarazioni di Emma Stone.

Altri film horror in uscita a novembre 2019

Countdown

Data di uscita: 21 novembre 2019

Noir

Gli uomini d'oro

Data di uscita: 7 novembre 2019

Torino, 1996. Luigi il Playboy lavora alle Poste e conta i giorni che lo separano dalla (ormai prossima) pensione e dal sogno (sempre più concreto) di aprire un chiringuito in Costa Rica. Ma quando il ministro Dini sposta in avanti di 10 anni l'età pensionabile, vede il mondo crollargli addosso. Disperato, ma non rassegnato, Luigi decide di rischiare il tutto per tutto: rapinare un furgone portavalori. A dargli man forte con l'ambizioso piano ci sono Alvise il Cacciatore e l'ex pugile Nicola il Lupo.

Storici

L'ufficiale e la spia

Data di uscita: 21 novembre 2019

Gennaio, 1895. L'ufficiale dell'esercito francese Georges Picquart assiste alla pubblica condanna di Alfred Dreyfus, un capitano di origini ebraiche, accusato di avere passato informazioni ai nemici tedeschi. Per il suo tradimento, l'uomo viene degradato e umiliato e condannato all'esilio nella colonia penale dell'Isola del Diavolo, nella Guyana francese. Dopo avere suscitato grande scandalo, il caso si sgonfia e di lì a poco Picquart diventa capo della Sezione di statistica, la divisione che aveva montato le accuse contro Dreyfus. Ed è allora che l'ufficiale si rende conto che il passaggio di informazioni ai tedeschi continua. Picquart inizia a pensare che Dreyfus possa essere stato accusato ingiustamente e che sia la vittima di un intrigo del controspionaggio e si mette a indagare sulla vicenda.

Se volete sapere di più, date un'occhiata all'approfondimento e alla recensione su MondoFox.

Midway

Data di uscita: 27 novembre 2019

La battaglia navale delle isole Midway ha rappresentato una svolta cruciale nella Seconda Guerra Mondiale. Ma l'esito era tutt'altro che scritto e solo il coraggio e l'eroismo degli aviatori e dei marinai americani nei tre lunghi, lunghissimi giorni tra il 4 e il 6 giugno del 1942 hanno permesso agli Alleati di fermare l'avanzata nipponica nel Pacifico. E di fatto, di compiere un importante passo nella direzione della fine del conflitto.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

Altri film storici in uscita a novembre 2019