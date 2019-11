Keanu Reeves e Alexandra Grant: debutto come coppia sul red-carpet

Celebrity

Keanu Reeves ha sfilato sul red carpet del LACMA Art + Film Gala mano nella mano con Alexandra Grant, sua amica di vecchia data e ora sua (presunta) compagna. Ecco tutti i dettagli.

Che Keanu Reeves sia uno degli attori più affascinanti e affermati di Hollywood è cosa risaputa. Così come sono note le sue gesta, il suo passato tormentato e il suo gran cuore generoso, che lo ha reso uno degli uomini più desiderati al mondo.

Ebbene, anche Keanu, che negli ultimi anni non è apparso ufficialmente accanto a nessuna donna che potesse essere considerata la sua compagna, potrebbe essersi finalmente "accasato". La fortunata è Alexandra Grant, 46 anni, amica di vecchia data dell'attore.

I due si sono mostrati ai fotografi, mano nella mano, passeggiando sul red carpet del LACMA Art + Film Gala, presentato da Gucci a Los Angeles. Sembra quindi facile pensare che la loro amicizia si sia pian piano trasformata in qualcosa di ancor più profondo.

Alexandra Grant ha lavorato per la prima volta con Keanu Reeves nel suo libro del 2011 Ode to Happiness, per il quale ha fornito le illustrazioni. Il progetto è stato il suo primo libro come artista e il primo libro di Reeves come scrittore. Il duo è tornato di nuovo all'opera per il secondo libro di Reeves del 2016, Shadows, per il quale la Grant ha nuovamente fornito le illustrazioni.

L'anno seguente, Alexandra e Keanu hanno fondato X Artists’ Books, una piccola casa editrice d'arte specializzata in progetti di ricerca raffinati e realizzati principalmente da artisti contemporanei.

Intervistata con Reeves a febbraio 2018, parlando della loro casa editrice, Alexandra Grant ha dichiarato:

Alcune persone sono tipi di sognatori che hanno molte idee ma non amano fare le cose. Penso che a entrambi piace avere idee e portarle nel mondo.

Nelle scorse settimane, la coppia è stata fotografata mentre cenava insieme presso Giorgio Baldi, un lussuoso ristorante italiano, a Santa Monica, in California.

I due sono arrivati insieme nella Porsche di Reeve e hanno trascorso tre ore all'interno del ristorante conversando e condividendo la cena. Sono poi usciti insieme attraverso un'uscita posteriore dopo aver gustato le loro pietanze.

Amante dell'arte e filantropa, Alexandra Grant può anche officiare matrimoni, come ha fatto nel mese di agosto 2019 per due suoi cari amici. Insomma, Keanu Reeves e Alexandra Grant sembrano avere molte cose in comune e appare molto naturale che la loro amicizia e i loro interessi comuni si siano potuti trasformare in un romantico e discreto amore.

Per il momento il portavoce di Reeves non ha rilasciato comunicazioni in merito alla natura del rapporto tra l'attore e la Grant. Non ci resta che aspettare per avere la certezza assoluta che l'interprete di John Wick si sia ufficialmente fidanzato.

