La Batmobile di LEGO è in arrivo a fine novembre

Avvistata all’aeroporto di Billund (Danimarca) la nuova Batmobile di LEGO: il set sarà disponibile da fine novembre nel resto dell'Europa e avrà (probabilmente) in regalo una Limited Edition.

Il comunicato stampa ufficiale non è ancora arrivato, ma nel frattempo tutti gli appassionati possono già acquistare la nuovissima Batmobile di LEGO.

Dove? Il nuovo set è disponibile al LEGO Shop dell’aeroporto di Billund (Danimarca): si tratta di una stupenda riproduzione della Batmobile dei film di Tim Burton.

Le immagini del set LEGO® Batman 1989 Batmobile 76139 sono circolate sui siti di settore per circa una settimana prima che arrivasse la notizia degli avvistamenti delle prime scatole in vendita.

Ma neanche i fan potevano immaginare che il nuovo set fosse destinato alla vendita proprio presso il negozio di Billund, molto vicino alla sede di The LEGO Group (che si trova nella stessa città).

Il nuovo set è composto da 3306 pezzi e contiene anche le tre minifigure di Vicky Vale, Batman e Joker.

Il prezzo che si vede sui cartellini del negozio è di 279 euro per la Danimarca, mentre per il resto dell’europa la cifra dovrebbe abbassarsi fino ai 249 euro.

Ancora non si conosce, invece, come e quando verrà resa disponibile la Limited Edition di cui si sono viste alcune immagini (set 40433 LEGO Batman 1989 Batmobile Limited Edition) ma potrebbe trattarsi di un prodotto in regalo con l’acquisto della nuova Batmobile (in gergo si chiamano GWP - Gift With Purchase).

Questo secondo set è composto da 366 pezzi e, montato, dà vita a un veicolo lungo 29 cm.

Entrambi i prodotti, comunque, dovrebbero essere disponibili nel resto dell’europa a partire da fine novembre 2019.